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Юлия Снигирь встала на защиту «Великой»

27 мая
2020 год

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27 мая 2020
Юлия Снигирь написала пост в защиту сериала «Великая», который рассказывает о жизни Екатерины II.

Юлия Снигирь встала на защиту «Великой»

Юлия задала каверзный вопрос подписчикам, сравнивая свою версию «Великой» с американским сериалом с Эль Фаннинг. А затем заявила, что такие сериалы и вовсе не претендуют на историческую правду.

«Великую» с Эль Фаннинг страшно невзлюбили в нашей стране. «Оскорбление чувств», «мерзость», «унизительное зрелище», «они насмехаются над российской историей»… А самое смешное, что мне пишут много о том, какой прекрасный у меня сериал про Екатерину и какой этот – фу. Вот на это я и решила ответить. Ребята, давайте честно — вы хотите сказать что моя «Великая» — правдивый исторический сериал? Или, может, я больше похожа на Екатерину, чем Эль Фаннинг? Пфф… Я вам даже литературный источник не смогу подсказать, если вы ищете историческую правду про Екатерину. Но одно скажу — не ищите ее в сериалах. Не смотрите их для изучения истории. Никогда».

Она отметила, что в сериале нет ни оскорблений, ни всемирного заговора.

«Нет никакого мирового заговора — есть автор, Тони МакНамара, остроумный хулиган (который уже хулиганил с английской историей в «Фаворитке») Абсурд, черная комедия. С прекрасными актерами и остроумными диалогами. И это честнее и тоньше, чем серьезные мелодраматические сериалы, которые притворяются историческими и похожи друг на друга. А дальше уже дело вкуса».
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Юлия Снигирь встала на защиту «Великой» фотографии
Юлия Снигирь встала на защиту «Великой» фотографии
Юлия Снигирь встала на защиту «Великой» фотографии
Юлия Снигирь встала на защиту «Великой» фотографии
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