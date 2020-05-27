Юлия Снигирь встала на защиту «Великой»

Юлия Снигирь
написала пост в защиту сериала «Великая
», который рассказывает о жизни Екатерины II.
Юлия задала каверзный вопрос подписчикам, сравнивая свою версию «Великой
» с американским сериалом с Эль Фаннинг
. А затем заявила, что такие сериалы и вовсе не претендуют на историческую правду.
«Великую» с Эль Фаннинг страшно невзлюбили в нашей стране. «Оскорбление чувств», «мерзость», «унизительное зрелище», «они насмехаются над российской историей»… А самое смешное, что мне пишут много о том, какой прекрасный у меня сериал про Екатерину и какой этот – фу. Вот на это я и решила ответить. Ребята, давайте честно — вы хотите сказать что моя «Великая» — правдивый исторический сериал? Или, может, я больше похожа на Екатерину, чем Эль Фаннинг? Пфф… Я вам даже литературный источник не смогу подсказать, если вы ищете историческую правду про Екатерину. Но одно скажу — не ищите ее в сериалах. Не смотрите их для изучения истории. Никогда».
Она отметила, что в сериале нет ни оскорблений, ни всемирного заговора.
«Нет никакого мирового заговора — есть автор, Тони МакНамара, остроумный хулиган (который уже хулиганил с английской историей в «Фаворитке») Абсурд, черная комедия. С прекрасными актерами и остроумными диалогами. И это честнее и тоньше, чем серьезные мелодраматические сериалы, которые притворяются историческими и похожи друг на друга. А дальше уже дело вкуса».
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