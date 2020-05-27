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«У меня внутри произошёл взрыв атомной бомбы»: Алексей Барабаш о расставании с женой

27 мая
2020 год

Лайфстайл >>
27 мая 2020
Алексей Барабаш стал гостем передачи «Судьба человека», в которой откровенно рассказал о своем браке.

«У меня внутри произошёл взрыв атомной бомбы»: Алексей Барабаш о расставании с женой


Причиной расставания Ольги Белинской и Алексея Барабаша считали аварию, в которой пострадала экс-супруга актера. Однако в студии он признался, что разлад в отношениях начался еще до этого инцидента.

«Тогда это было классическое расставание. Мелочи, которые превращаются в огромную корзину нелюбви, пренебрежения друг к другу. Мы решили, что нам нужно пожить раздельно какое-то время. А сейчас я уже понимаю, что когда люди начинают жить раздельно какое-то время, то, скорее всего ничего дальше у них уже не сложится».

Алексей вспоминает, что травмы Ольги были тяжелыми, ему полгода пришлось за ней ухаживать. Сам актер верил, что эта история только укрепит их отношения, однако его жена решила иначе. Прямо перед Новым годом она заявила, что хочет развестись. Актера эта новость повергла в шок.

«У меня внутри произошёл взрыв атомной бомбы в этот момент».

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«У меня внутри произошёл взрыв атомной бомбы»: Алексей Барабаш о расставании с женой фотографии
«У меня внутри произошёл взрыв атомной бомбы»: Алексей Барабаш о расставании с женой фотографии
«У меня внутри произошёл взрыв атомной бомбы»: Алексей Барабаш о расставании с женой фотографии
«У меня внутри произошёл взрыв атомной бомбы»: Алексей Барабаш о расставании с женой фотографии
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