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Дарья Мороз заразилась коронавирусом

27 мая
2020 год

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27 мая 2020
У российской актрисы Дарьи Мороз нашли коронавирус. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Дарья Мороз заразилась коронавирусом

Отмечается, что Мороз получила результаты теста на вирус 22 мая. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Во время съемок передачи «Танцы со звездами» Андрей Малахов сообщил, что артистка не смогла принять участие в финале проекта из-за проблем со здоровьем.

«Она не смогла принять участие в финале по состоянию здоровья. Поэтому с парой Дарья Мороз и Святослав Герасимов мы, к сожалению, расстаёмся».

А вот тесты на коронавирус Константина Богомолова, экс-супруга Дарьи, и их 9-летней дочери оказались отрицательными. Режиссер обнародовал результаты анализов в своем Instagram.
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