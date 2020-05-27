Анна Уколова рассказала о несчастном случае, который чуть не отнял у неё мужа

Звезда сериалов «Домашний арест»
и «Ивановы-Ивановы» Анна Уколова
стала гостьей
очередного выпуска передачи «Судьба человека». В беседе с Борисом Корчевниковым
Анна рассказала об отношениях с мужем Сергеем, в браке с которым актриса прожила уже 21 год.
«Вскоре после знакомства я сказала Сергею: «Хочу, чтобы в 60 лет мы на пенсии сидели рядом на лавочке и были также влюблены. Чтобы у нас рос любимый сын и все было хорошо. Все, что я загадала, сбылось — ну разве что кроме пенсии. Кстати, в отличие от многих мы не стали сразу рожать ребенка. Я сказала Сергею: «Давай сначала поживем, попутешествуем, насладимся жизнью. А когда поймем, что оба так хотим ребенка — сил нет, вот тогда и родим! Здоровье у меня всегда было на зависть, я была уверена, что все будет хорошо. И как только мы решили, что готовы к рождению ребенка, я забеременела. Сейчас нашему сыну Макарию уже 8 лет»
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Однако несчастный случай чуть было не разлучил Анну с мужем: «Муж сел за руль, выехал со стоянки, а потом на трассе попал в аварию... Его положили в реанимацию, а врачи говорили, что, выйдя из комы, он может потерять память: «Он может очнуться и никого не узнать, состояние тяжелое. Вам нужно приходить каждый день, держать его за руку и разговаривать». Так я жила две недели: днем репетиции, вечером в больницу, беру за руку и сижу до утра... Похудела за две недели на 10 килограммов. Потом Сергей пришел в себя и узнал меня, к счастью. Все наладилось»
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