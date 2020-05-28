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Джоан Роулинг выпустит новую книгу

28 мая
2020 год

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28 мая 2020
Джоан Роулинг в ноябре 2020 года выпустит новую сказку «Икабог», первые главы которой уже можно прочитать в разделе сайта The Ikabog, посвященного книге.

Джоан Роулинг выпустит новую книгу

Писательница не скучала на карантине и решила не только запустить онлайн чтения культового произведения о мальчике, который выжил, но и продолжить работу над проектом, к которому приступила еще 10 лет назад.

«В последние недели я была полностью погружена в этот придуманный мир, в который, как я сама думала, уже никогда больше не вернусь с визитом. Пока я работала над завершением этой книги, я начала каждый вечер читать главы своей семье. И первые два читателя «Икабога», мои дети, сказали мне, что помнят эту историю еще с раннего детства и даже потребовали вернуть свои любимые моменты (и я подчинилась)».

Новые главы истории теперь будут выходить каждую неделю, а закончится их публикация 10 июля. В ноябре же, когда книга поступит в продажу, авторский гонорар Роулинг с прибыли пойдет на поддержку тех, кто больше всего пострадал во время пандемии коронавируса. Также для читателей Джоан придумала конкурс. Так как произведение рассчитано на детей от 7 до 9 лет, юные читатели могут прислать свои рисунки, лучшие из которых опубликуют в печатном издании.

«Мне хочется, чтобы ваше воображение ничего не сдерживало. Креативность, изобретательность, упорство - вот самые важные вещи. А технические навыки интересуют нас куда меньше».
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