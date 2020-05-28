Пелагея разводится с Иваном Телегиным

Певица Пелагея
и хоккеист Иван Телегин официально подали заявление на развод. Первая встреча супругов в суде назначена на 15 июля.
О разладе в семье стало известно еще в прошлом году. Многие поклонники певицы связывали это с появлением у Ивана новой возлюбленной. Сейчас Телегин действительно не скрывает имени своей новой пассии, бизнесвумен Марии Гончар. Они вместе проводят время на карантине, однако спортсмен признался, что причиной их расставания с Пелагеей не являются третьи лица, он уточнил, что им с певицей просто не удалось сохранить семью.
«Друзья, за последние несколько дней огромное количество информации появилось в СМИ касательно моей личной жизни, хоть я и являюсь публичным человеком, все же свои личные отношения я предпочитаю не выносить на суд общественности, но в данной ситуации хотелось бы внести немного ясности. Все мы мечтаем встретить одного-единственного человека и прожить с ним всю жизнь, но, к сожалению, не всегда и не у всех это получается. Иногда просто случается жизнь. Я очень рад, что в моей жизни были эти отношения, у меня есть замечательная дочь, и я всегда буду благодарен Поле за все, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе. В распаде наших отношений нет вины третьих лиц, обстоятельств или событий. У нас не получилось сохранить семью, но мы всегда будем поддерживать и помогать друг другу!»
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