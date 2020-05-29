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Участница шоу «Солдатки» Дарья Разумовская получит предложение от старшины

29 мая
2020 год

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29 мая 2020
В финале шоу «Солдатки» зрители узнают не только имя победительницы проекта, но и увидят, к чему может привести обычный флирт: старшина сделает предложение Дарье Разумовской.

Участница шоу «Солдатки» Дарья Разумовская получит предложение от старшины

Участницы шоу «Солдатки» на ТНТ пришли на проект со своими целями. Кто-то хотел проверить себя, кто-то – стать популярной, а кто-то найти свою любовь.Одной из самых ярких историй шоу стала симпатия старшины к Даше Разумовской. За их флиртом зрители наблюдали на протяжение всего проекта. В финальной серии их любовная история получит неожиданный поворот. Старшина готовится сделать предложение своей возлюбленной. Что ответит Дарья Разумовская? Зрители смогут увидеть уже в это воскресенье в финале выпуска шоу.

Финал шоу выйдет на телеканале ТНТ в воскресенье 31 мая в 19.00.
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Участница шоу «Солдатки» Дарья Разумовская получит предложение от старшины фотографии
Участница шоу «Солдатки» Дарья Разумовская получит предложение от старшины фотографии
Участница шоу «Солдатки» Дарья Разумовская получит предложение от старшины фотографии
Участница шоу «Солдатки» Дарья Разумовская получит предложение от старшины фотографии
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