Участница шоу «Солдатки» Дарья Разумовская получит предложение от старшины

В финале шоу «Солдатки
» зрители узнают не только имя победительницы проекта, но и увидят, к чему может привести обычный флирт: старшина сделает предложение Дарье Разумовской.
Участницы шоу «Солдатки» на ТНТ пришли на проект со своими целями. Кто-то хотел проверить себя, кто-то – стать популярной, а кто-то найти свою любовь.Одной из самых ярких историй шоу стала симпатия старшины к Даше Разумовской. За их флиртом зрители наблюдали на протяжение всего проекта. В финальной серии их любовная история получит неожиданный поворот. Старшина готовится сделать предложение своей возлюбленной. Что ответит Дарья Разумовская? Зрители смогут увидеть уже в это воскресенье в финале выпуска шоу.
Финал шоу выйдет на телеканале ТНТ в воскресенье 31 мая в 19.00.
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