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Снимок полуобнаженной Мэрилин Монро выставлен на торги

29 мая
2020 год

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29 мая 2020
Ранние фотографии Мэрилин Монро были выставлены на аукционе. Среди них оказался снимок полуобнаженной актрисы. Об этом сообщает New York Post.

Снимок полуобнаженной Мэрилин Монро выставлен на торги

Нейт Сандерс, хозяин аукционного дома, рассказал, что оригинальные фотографии актрисы являются редкостью.

«Они представляют собой великолепные изображения Монро — зарождающейся звезды, и высоко ценятся коллекционерами».

Торги стартуют с 1000 долларов за снимок, не считая особенной полуобнаженной фотографии Монро. Снимок собственноручно подписал основатель журнала Playboy Хью Хефнер. Желающим стать обладателем редкого фото, сделанного Эрлом Мораном, необходимо заплатить за него 4000 долларов.

Фотография была сделана в 1946 году, однако журнал Playboy опубликовал ее только в 1987-м — в ознаменование 25-й годовщины смерти американской актрисы. Мэрилин Монро украсила обложку журнала в 1953 году, однако Хефнер никогда лично с ней не встречался. В 1992-м он заплатил 75 тысяч долларов, чтобы быть похороненным возле ее склепа на Вествудском кладбище.
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Снимок полуобнаженной Мэрилин Монро выставлен на торги фотографии
Снимок полуобнаженной Мэрилин Монро выставлен на торги фотографии
Снимок полуобнаженной Мэрилин Монро выставлен на торги фотографии
Снимок полуобнаженной Мэрилин Монро выставлен на торги фотографии
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