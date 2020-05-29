«Я к этому отношусь с юмором»: Анна Снаткина о романе с Сергеем Безруковым

Анна Снаткина
в своем недавнем интервью порталу wday.ru
рассказала о том, какие отношения ее связывают с Сергеем Безруковым
. Актриса также поделилась секретами воспитания своей дочери.
Актриса призналась, что находится с Сергеем в хороших отношениях, однако на работе обращается к нему официально.
«У нас с Сережей очень хорошие отношения — и дружеские, и профессиональные. Я знаю его больше 15 лет. Но теперь он мой начальник, и поэтому в театре я обращаюсь к нему Сергей Витальевич, как и все остальные актеры».
Актриса также прокомментировала слухи об их с актером романе: молва приписывает им отношения со времен съемок в сериале «Участок
».
«Пусть приписывает — значит, есть интерес к нашей жизни. Я к этому отношусь с юмором. У Сергея прекрасная семья, дети, я с большим уважением отношусь к его жене Ане Матисон».
Снаткина рассказала и о том, как справляется с дочерью. Анна считает себя чуткой матерью и предпочитает не давить на девочку в процессе воспитания.
«Я очень чуткая и наблюдательная мама. Мы не загружаем дочь, а развиваем. Все занятия происходят в игровой форме. Не заставляем дочь делать то, против чего она категорически возражает. Главное для меня — не отбить у Вероники желание заниматься тем, что ей нравится. И мне вдвойне приятно, когда после занятия она подбегает ко мне, обнимает, целует, говорит спасибо».
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