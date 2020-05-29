Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Над евреями можно шутить, они не обижаются»: Александр Незлобин об особенностях американской цензуры

29 мая
2020 год

Лайфстайл >>
29 мая 2020
»В одном из свежих выпусков карантинного Инстаграм-шоу Александра Цыпкина «На гречке дома» стендап-комик и сценарист Александр Незлобин рассказал о том, как ему даётся освоение американской стендап-сцены. В 2018 году Александр, уже добившись определенной славы в России, отправился в Америку, чтобы начать всё с нуля. Простаивая часами в очереди на 15-минутное выступление в маленьких клубах, добравшийся до микрофона Александр тешит разношерстную американскую публику англоязычными монологами, высмеивающими международные стереотипы о России. В беседе с Цыпкиным Незлобин рассказал об особенностях американского стендапа, дружбе с американцами и о местной цензуре.

«Над евреями можно шутить, они не обижаются»: Александр Незлобин об особенностях американской цензуры

О причинах освоения американской стендап-сцены

«Там я начинающий молодой комик. Я там могу пройти эту игру второй раз. Я хочу играть в высшей лиге. Всё-таки стендап там на супер-высоком уровне находится. В Англии тоже, но там своя тема. Там мы всегда третий сорт. В Америку весь третий сорт переехал и возомнил себя первым.
Все схемы шуток в России устарели - то что мы сейчас делаем. Они очень простые. Если взять мои старые монологи, там было что-то вроде: «Женщины, вы такие другие, не такие как мы, мужчины». И это не так глубоко, как сейчас зритель может и хочет воспринимать. Хочется говорить: «Да, мы разные, давайте уже пойдем дальше, давайте говорить на какие-то другие темы». В Америке я обнуляюсь, я следую трендам. Это и круто и в то же время тяжело, что тебя никто не знает. Бывает, я должен ждать своей очереди на выступление часа три.
У меня уже есть одно предложение. Платят 5 долларов. За 15-минутное выступление. У меня уже было предложение провести на английском языке там мероприятие для компании, в которой 30 процентов русскоговорящих сотрудников. И там платили нормальные большие деньги. Но это не в счёт».

О текстах

«Я их пишу сам. Я показываю сначала пацанам русскоязычным, которые там живут. Мы с ними то-то докручиваем, добиваем то, что они не очень понимают, или когда они говорят, что американцы так не мыслят. И дальше я на открытом микрофоне уже говорю и смотрю - так или не так. В день могу выступать на 3-4 открытых микрофонах. Открытый микрофон - это когда ты приходишь, записываешься на бумажку, которую кидают в ведерко или в шапку, а потом в случайном порядке вытаскивают бумажки и вызывают записавшихся к микрофону. И ты идёшь с выученным наизусть текстом. Но после недели выступлений я уже начинаю импровизировать и отвечать залу на реплики.
Но у меня очень плохой английский. Но в этом и прикол. Ты выходишь и говоришь «Ребята, я не знаю языка. Я буду говорить фразами».

О жизни стендап-комиков в России и Америке

«В Америке они почти не зарабатывают, живут очень плохо. В Нью-Йорке ты можешь зарабатывать на очень бедное существование, если будешь по 3-5 раз в день выступать. И 3-5 раз в неделю у тебя будет платное шоу из 40 бесплатных. Ты можешь зарабатывать какую-нибудь 1000 долларов в месяц и снимать комнату в складчину с кучей людей и клопов. И далеко. В отличие от России, где ты довольно-таки быстро можешь дорасти до 30 тысяч рублей за выступление, но потом очень долго расти до 500 тысяч. И ещё дольше - до более высоких гонораров. А там наоборот: долго-долго ползёшь до 25-50 долларов за выступление. Очень долго, всю жизнь можешь ползти. Но потом, если прорвёшься - у тебя нет пределов. Ну вот, например, Дейв Шаппелл заработал 65 миллионов за три концерта на Нетфликсе».

«Над евреями можно шутить, они не обижаются»: Александр Незлобин об особенностях американской цензуры

О стереотипах

«Наши реальные мысли об американцах и их реальные мысли о нас вообще не соответствуют тому, что нам транслирует медиа про них и им про нас. Антироссийского настроения нет. Его не просто нет. Им в принципе на нас наплевать. И ты такой: «Да вы чего? Вы тут для нас главные враги в медиа, а вам на нас пофиг?» Но американцы в принципе так устроены, что им на всех плевать».

Про отношение американцев к Путину

«Внутри Америки прям говорят: «Крепкий мужчина». Все таксисты Убера, с которыми я ездил, узнав, что я из России, говорили, что Путин очень мощный. Когда ещё был Обама, и многие были недовольны тем, что он мягкий, они чуть что говорили: «Путин бы так не сделал». Но теперь есть эта тема Путин-Трамп и связанные с ней неоднозначные моменты. И я про это тоже шучу, говорю, что заработал в России деньги, помогая Трампу выиграть выборы. Они очень ржут».

Об американской цензуре

«Сексизм, гомофобия, расизм - все эти темы подвергаются сильной цензуре. Ты можешь что угодно говорить о политике, но если ты как-то оскорбишь женщин или какую-то группу людей, которые менее защищены, чем все остальные, там тебя разорвут. Над евреями можно шутить. Евреи не обижаются».

О дружбе с американцами

«У меня есть люди, с которыми я очень близко и тепло общаюсь. Но каждый раз, когда я разворачиваю свою душу и говорю: «Возьми её и используй, как хочешь», они как бы закрываются. Когда ты более закрытый, с тобой больше хотят дружить».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Александр Незлобин и Сергей Светлаков запустят экспериментальное стендап-шоу

«Женщины часто не хотят быть смешными»: Екатерина Варнава о женском юморе, Наталье Еприкян и шоу «Бой с Гёрлс»
Поиск по меткам
юмор
персоны
Александр НезлобинАлександр Цыпкин

фотографии >>
«Над евреями можно шутить, они не обижаются»: Александр Незлобин об особенностях американской цензуры фотографии
«Над евреями можно шутить, они не обижаются»: Александр Незлобин об особенностях американской цензуры фотографии
«Над евреями можно шутить, они не обижаются»: Александр Незлобин об особенностях американской цензуры фотографии
«Над евреями можно шутить, они не обижаются»: Александр Незлобин об особенностях американской цензуры фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Владимир Коновалов
28 мая ушёл из жизни режиссёр Владимир Коновалов.
Самвел Гаспаров
26 мая ушёл из жизни режиссёр Самвел Гаспаров.

День рождения >>

Александр Абдулов
Иван Агапов
Елена Борзунова
Валентина Грушина
Тамара Дегтярёва
Игорь Дмитриев
Янина Жеймо
Юрий Ицков
Майя Кузьмишина
Геннадий Сергеев
Аннетт Бенинг
Хельмут Бергер
Барбара Брыльска
Эдриан Пол
Эккехард Шалль
Руперт Эверетт
Элиас ЭмБарек
все родившиеся 29 мая >>

Афиша кино >>

Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
боевик, исторический фильм, приключения
Великобритания, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен