«Над евреями можно шутить, они не обижаются»: Александр Незлобин об особенностях американской цензуры

»В одном из свежих выпусков
карантинного Инстаграм-шоу Александра Цыпкина
«На гречке дома» стендап-комик и сценарист Александр Незлобин
рассказал о том, как ему даётся освоение американской стендап-сцены. В 2018 году Александр, уже добившись определенной славы в России, отправился в Америку, чтобы начать всё с нуля. Простаивая часами в очереди на 15-минутное выступление в маленьких клубах, добравшийся до микрофона Александр тешит разношерстную американскую публику англоязычными монологами, высмеивающими международные стереотипы о России. В беседе с Цыпкиным Незлобин рассказал об особенностях американского стендапа, дружбе с американцами и о местной цензуре.
О причинах освоения американской стендап-сцены
«Там я начинающий молодой комик. Я там могу пройти эту игру второй раз. Я хочу играть в высшей лиге. Всё-таки стендап там на супер-высоком уровне находится. В Англии тоже, но там своя тема. Там мы всегда третий сорт. В Америку весь третий сорт переехал и возомнил себя первым.
Все схемы шуток в России устарели - то что мы сейчас делаем. Они очень простые. Если взять мои старые монологи, там было что-то вроде: «Женщины, вы такие другие, не такие как мы, мужчины». И это не так глубоко, как сейчас зритель может и хочет воспринимать. Хочется говорить: «Да, мы разные, давайте уже пойдем дальше, давайте говорить на какие-то другие темы». В Америке я обнуляюсь, я следую трендам. Это и круто и в то же время тяжело, что тебя никто не знает. Бывает, я должен ждать своей очереди на выступление часа три.
У меня уже есть одно предложение. Платят 5 долларов. За 15-минутное выступление. У меня уже было предложение провести на английском языке там мероприятие для компании, в которой 30 процентов русскоговорящих сотрудников. И там платили нормальные большие деньги. Но это не в счёт
».
О текстах
«Я их пишу сам. Я показываю сначала пацанам русскоязычным, которые там живут. Мы с ними то-то докручиваем, добиваем то, что они не очень понимают, или когда они говорят, что американцы так не мыслят. И дальше я на открытом микрофоне уже говорю и смотрю - так или не так. В день могу выступать на 3-4 открытых микрофонах. Открытый микрофон - это когда ты приходишь, записываешься на бумажку, которую кидают в ведерко или в шапку, а потом в случайном порядке вытаскивают бумажки и вызывают записавшихся к микрофону. И ты идёшь с выученным наизусть текстом. Но после недели выступлений я уже начинаю импровизировать и отвечать залу на реплики.
Но у меня очень плохой английский. Но в этом и прикол. Ты выходишь и говоришь «Ребята, я не знаю языка. Я буду говорить фразами».
О жизни стендап-комиков в России и Америке
«В Америке они почти не зарабатывают, живут очень плохо. В Нью-Йорке ты можешь зарабатывать на очень бедное существование, если будешь по 3-5 раз в день выступать. И 3-5 раз в неделю у тебя будет платное шоу из 40 бесплатных. Ты можешь зарабатывать какую-нибудь 1000 долларов в месяц и снимать комнату в складчину с кучей людей и клопов. И далеко. В отличие от России, где ты довольно-таки быстро можешь дорасти до 30 тысяч рублей за выступление, но потом очень долго расти до 500 тысяч. И ещё дольше - до более высоких гонораров. А там наоборот: долго-долго ползёшь до 25-50 долларов за выступление. Очень долго, всю жизнь можешь ползти. Но потом, если прорвёшься - у тебя нет пределов. Ну вот, например, Дейв Шаппелл заработал 65 миллионов за три концерта на Нетфликсе»
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О стереотипах
«Наши реальные мысли об американцах и их реальные мысли о нас вообще не соответствуют тому, что нам транслирует медиа про них и им про нас. Антироссийского настроения нет. Его не просто нет. Им в принципе на нас наплевать. И ты такой: «Да вы чего? Вы тут для нас главные враги в медиа, а вам на нас пофиг?» Но американцы в принципе так устроены, что им на всех плевать».
Про отношение американцев к Путину
«Внутри Америки прям говорят: «Крепкий мужчина». Все таксисты Убера, с которыми я ездил, узнав, что я из России, говорили, что Путин очень мощный. Когда ещё был Обама, и многие были недовольны тем, что он мягкий, они чуть что говорили: «Путин бы так не сделал». Но теперь есть эта тема Путин-Трамп и связанные с ней неоднозначные моменты. И я про это тоже шучу, говорю, что заработал в России деньги, помогая Трампу выиграть выборы. Они очень ржут».
Об американской цензуре
«Сексизм, гомофобия, расизм - все эти темы подвергаются сильной цензуре. Ты можешь что угодно говорить о политике, но если ты как-то оскорбишь женщин или какую-то группу людей, которые менее защищены, чем все остальные, там тебя разорвут. Над евреями можно шутить. Евреи не обижаются»
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О дружбе с американцами
«У меня есть люди, с которыми я очень близко и тепло общаюсь. Но каждый раз, когда я разворачиваю свою душу и говорю: «Возьми её и используй, как хочешь», они как бы закрываются. Когда ты более закрытый, с тобой больше хотят дружить»
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