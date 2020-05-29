Филипп Киркоров решил навести порядок в TikTok

Китайский сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok ещё недавно ассоциировался исключительно с подростковой аудиторией. Однако пандемия обеспечила TikTok наплывом более зрелой аудитории, у которой благодаря карантину появилось больше времени и причин для участия во всевозможных челленджах. По старой примете, когда в одном месте наблюдается скопление большого количества смертных, туда рано или поздно приходят за вниманием и лаврами звёзды шоу-бизнеса. Вот и TikTok не стал исключением.
Один из долгоиграющих челленджей, распространяющийся в сети под тегами #взеркале и #wipeitdownchallenge, «привёл» в TikTok Филиппа Киркорова: «Пойду наведу порядок в TikTok. А то я и не в курсе, что там столько моих поклонников. Поселился 1 ЧАС НАЗАД, а уже 5 МИЛЛИОНОВ подписчиков», - радостно сообщил певец в Инстаграме, продублировав своё видео для челленджа, в котором он протирает зеркало и видит в нем необычное отражение.
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