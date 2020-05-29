Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Филипп Киркоров решил навести порядок в TikTok

29 мая
2020 год

Лайфстайл >>
29 мая 2020
Китайский сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok ещё недавно ассоциировался исключительно с подростковой аудиторией. Однако пандемия обеспечила TikTok наплывом более зрелой аудитории, у которой благодаря карантину появилось больше времени и причин для участия во всевозможных челленджах. По старой примете, когда в одном месте наблюдается скопление большого количества смертных, туда рано или поздно приходят за вниманием и лаврами звёзды шоу-бизнеса. Вот и TikTok не стал исключением.

Филипп Киркоров решил навести порядок в TikTok

Один из долгоиграющих челленджей, распространяющийся в сети под тегами #взеркале и #wipeitdownchallenge, «привёл» в TikTok Филиппа Киркорова:
«Пойду наведу порядок в TikTok. А то я и не в курсе, что там столько моих поклонников. Поселился 1 ЧАС НАЗАД, а уже 5 МИЛЛИОНОВ подписчиков», - радостно сообщил певец в Инстаграме, продублировав своё видео для челленджа, в котором он протирает зеркало и видит в нем необычное отражение.




Помимо Филиппа участие в повальном протирании зеркал приняли Наталья Ионова, Алексей Воробьёв, Уилл Смит и Ольга Бузова.




версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Вызов принят!»: Самые странные флешмобы с участием звёзд шоу-бизнеса
Поиск по меткам
соцсетиюмор
персоны
Ольга БузоваАлексей ВоробьёвГлюк'ozаФилипп КиркоровУилл Смит

фотографии >>
Филипп Киркоров решил навести порядок в TikTok фотографии
Филипп Киркоров решил навести порядок в TikTok фотографии
Филипп Киркоров решил навести порядок в TikTok фотографии
Филипп Киркоров решил навести порядок в TikTok фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Владимир Коновалов
28 мая ушёл из жизни режиссёр Владимир Коновалов.
Самвел Гаспаров
26 мая ушёл из жизни режиссёр Самвел Гаспаров.

День рождения >>

Александр Абдулов
Иван Агапов
Елена Борзунова
Валентина Грушина
Тамара Дегтярёва
Игорь Дмитриев
Янина Жеймо
Юрий Ицков
Майя Кузьмишина
Геннадий Сергеев
Аннетт Бенинг
Хельмут Бергер
Барбара Брыльска
Эдриан Пол
Эккехард Шалль
Руперт Эверетт
Элиас ЭмБарек
все родившиеся 29 мая >>

Афиша кино >>

Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
боевик, исторический фильм, приключения
Великобритания, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен