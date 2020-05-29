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«Я устала от борьбы»: Настасья Самбурская пожаловалась на мужчин

29 мая
2020 год

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29 мая 2020
Настасья Самбурская с гордостью несёт знамя сильной и независимой женщины, но даже у неё периодически заканчиваются силы на независимость. На днях актриса пожаловалась в своём Инстаграме на поведение некоторых мужчин, с которыми ей периодически приходится вступать в бой. Какие именно события сподвигли Настасью на эти жалобы, доподлинно неизвестно. Но недавно в прессе появилась информация о том, что Настасья подала в суд на музыкального продюсера Виктора Дробыша, с которым сотрудничала около четырех лет. Основная претензия Настасьи к продюсеру - неэффективная работа по раскрутке её певческой карьеры. Артистка потребовала расторгнуть договор с «Национальной музыкальной корпорацией» и вернуть ей все песни без компенсации.

«Я устала от борьбы»: Настасья Самбурская пожаловалась на мужчин

«Обожаю» мужчин, которые меряются причинными местами с женщинами . У меня нет «большого», сильного «дяди» , который может меня отгородить от всего плохого в этом мире , обеспечить счастливую, спокойную, сытую жизнь, чтобы мне можно было только сумочки выкладывать каждый день новые в Инстаграме. Мне приходится с большим трудом добиваться своих целей. Но к сожалению, меня окружают мужчины, которые с радостью на мне отыгрываются за все свои неудачи и комплексы . Я, наверное, очень плохой человек и заслуживаю такого? Конечно, мне обидно и тяжело. Конечно, при всей своей активности, я в первую очередь женщина и мне хочется спокойствия и заботы, при этом заниматься любимым делом, а не с мечом наперевес лезть в бой. Мне хочется спокойствия, и чем больше я его пытаюсь обрести, тем более жесткие условия мне создают, чтобы этого в моей жизни никогда не произошло. Я устала от борьбы. Неужели этим «мужчинам» которые самоутверждаются за счёт женщины, самим от себя не противно....»
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«Я устала от борьбы»: Настасья Самбурская пожаловалась на мужчин фотографии
«Я устала от борьбы»: Настасья Самбурская пожаловалась на мужчин фотографии
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