Лянка Грыу рассказала о том, как вылечила аутизм сына

32-летняя актриса Лянка Грыу
уже 10 лет живёт в браке с режиссером Михаилом Вайнбергом
, воспитывая сына Максима. С рождением ребёнка Лянке пришлось сделать перерыв в карьере - в раннем возрасте Максиму поставили диагноз аутизм, и актриса вплотную занялась лечением сына. О том, как ей удалось справиться с аутизмом, Лянка рассказала в интервью изданию «Woman’s day»
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«Я родила рано, в 22 года, и появление ребенка на свет стало интересным опытом. Про себя много нового узнала, выросла как человек, женщина и даже как актриса. Ведь в профессии жизненный опыт крайне важен, чтобы было о чем рассказать. Смотрю на Макса, ему 9 лет — такой большой. Он уже читает книжки, которые я любила в подростковом возрасте, смотрит фильмы, которые давно хотела ему показать, сейчас он дорос до них сам. Многие актрисы боятся рожать, опасаясь, что их карьера прервется. Но, на мой взгляд, работа — всего лишь часть жизни, нельзя себя полностью посвящать профессии, необходимо помнить, что жизнь — она в каждом дне, а не только на съемочной площадке. Мой ребенок мне об этом хорошо напомнил»
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«Аутизм имеет большой спектр, и, к сожалению, не все детки, страдающие этим заболеванием, могут полностью восстановиться. В нашем случае нам действительно повезло. Мы рано начали активно проводить терапию. Я не снималась три года, мы ездили за границу, где были новые техники лечения, и сейчас знаю, что эта тема чрезвычайно востребована. Сегодня, чтобы поддержать родителей, у которых есть особенные дети, делаю прямые эфиры в своем «Инстаграме», делюсь знаниями, приглашаю в эфир докторов, эта программа будет появляться на YouTube. Надеюсь, что люди, которых эта тема интересует, будут подключаться. К слову, в начале марта Макс прошел в школе тест, и сегодня он учится в классе для одаренных детей. Сейчас он на домашнем обучении, не знаю, что будет в новом учебном году. Макс пойдет в четвертый класс. Учится он на английском, а дома разговариваем и читаем с ним на русском. Я не загадываю ничего про его профессию, не знаю, куда его выведет. Он любит музыку, занимается на фортепиано, сочиняет мелодии. Ясно, что у него к этому есть дар. Но, возможно, его поманит и кинематографическая стезя, он уже интересуется монтажом. Я в начале года сняла свой первый короткометражный фильм на английском «Посетитель» как режиссер и сценарист, скоро он будет представлен на разных фестивалях. Макс с большим любопытством наблюдал, как я монтирую его, с ним мы говорим о фильмах, сценариях. Так что у него есть задатки и интерес к профессии родителя»
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