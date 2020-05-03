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Марго Робби, Кэмерон Диас и Скарлетт Йоханссон приняли участие в женском бою

3 мая
2020 год

Лайфстайл >>
3 мая 2020
Дабы не умереть от скуки в самоизоляции, каждый развлекает себя по-своему. Например, звезды придумывают все новые и новые марафоны, челленджи и флешмобы. На днях Марго Робби, Скарлетт Йоханссон, Кэмерон Диас, Холли Берри, Дрю Бэрримор, Зои Салдана и многие другие актрисы устроили онлайн-драку. Они опубликовали в микроблогах пятиминутное видео с хэштегом #BossB****Fight.

Марго Робби, Кэмерон Диас и Скарлетт Йоханссон приняли участие в женском бою

Участницы сняли на видео свои эффектные падения, а затем продемонстрировали фирменные удары, передав «эстафету» следующему. Автором «боевого» флешмоба стала актриса и каскадер Зои Белл, которая дублировала Уму Турман на съемках фильма «Убить Билла».

Марго Робби, Кэмерон Диас и Скарлетт Йоханссон приняли участие в женском бою

«Итак, отгоняем скуку с крутыми девушками! Дамы, вы все мои героини», - написала она в посте.

Ролик получился оригинальным, ведь участники флешмоба проявили богатую фантазию. Марго Робби предстала в образе персонажа фильма «Хищные птицы» Харли Квинн, Кэмерон Диас пришлось защищаться пакетами с продуктами, Скарлетт Йоханссон в качестве оружия использовала фитбол, а Холли Берри облили грязью, после чего она феерично упала в бассейн.

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Марго Робби, Кэмерон Диас и Скарлетт Йоханссон приняли участие в женском бою фотографии
Марго Робби, Кэмерон Диас и Скарлетт Йоханссон приняли участие в женском бою фотографии
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