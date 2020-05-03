Марго Робби, Кэмерон Диас и Скарлетт Йоханссон приняли участие в женском бою

Участницы сняли на видео свои эффектные падения, а затем продемонстрировали фирменные удары, передав «эстафету» следующему. Автором «боевого» флешмоба стала актриса и каскадер Зои Белл, которая дублировала Уму Турман на съемках фильма «Убить Билла».
«Итак, отгоняем скуку с крутыми девушками! Дамы, вы все мои героини», - написала она в посте.
Ролик получился оригинальным, ведь участники флешмоба проявили богатую фантазию. Марго Робби предстала в образе персонажа фильма «Хищные птицы» Харли Квинн, Кэмерон Диас пришлось защищаться пакетами с продуктами, Скарлетт Йоханссон в качестве оружия использовала фитбол, а Холли Берри облили грязью, после чего она феерично упала в бассейн.