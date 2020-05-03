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Константин Хабенский сбрил бороду в эфире шоу «Вечерний Ургант»

3 мая
2020 год

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3 мая 2020
Константин Хабенский стал гостем шоу «Вечерний Ургант», где рассказал об инициативной группе МХТ, а также избавился от давно надоевшей бороды.

Константин Хабенский сбрил бороду в эфире шоу «Вечерний Ургант»

Актер рассказал, что в период пандемии артисты МХТ решили помогать пожилым сотрудникам театра. Михаил Пореченков, Михаил Трухин, Анатолий Белый, Андрей Бурковский, Алексей Кравченко, Игорь Верник, Филипп Янковский, Станислав Дужников, Евгений Миронов и Хабенский решили развлечь коллег и оказать им материальную помощь.

«Инициативной группой мы подумали о том, что есть наши коллеги, которые находятся в более возрастном эшелоне. И которые напрямую зависят от количества спектаклей, сыгранных в театре, от зарплаты. Мы подумали и решили немножко скинуться, чтобы помочь им финансово и конечно поддержать творчески. И тогда возникла идея поздравить наших артистов с Днем космонавтики», - рассказал Константин.

Теперь артисты решили устроить праздник рядовым работникам театра: вахтерам, билетерам, гардеробщикам и лифтерам. 19 мая они собираются поздравить их с Днем пионерии.

Константин Хабенский сбрил бороду в эфире шоу «Вечерний Ургант»

Конец выпуска получился эпичный. Иван Ургант напомнил, что Хабенский не раз признавался, что борода ему уже наскучила.

«Я начал ощущать, что борода начала меня вытеснять. Гоголеада началась. Я стал ощущать, что еще немножко и это не я буду ходить с бородой, а борода будет меня водить к холодильнику, смотреть телевизор, играть в шахматы», - ответил актер.

Тогда ведущий предложил гостю поучаствовать в творческом эксперименте. Иван посадил его перед зеркалом и вручил триммер для стрижки. Далее Константин должен был при помощи бритвы перевоплотиться в разных звезд.

Константин Хабенский сбрил бороду в эфире шоу «Вечерний Ургант»

Пошагово Хабенский превращался в Джона Траволту, Михаила Боярского и Чарли Чаплина. Ургант предложил актеру перевоплотиться в Джигана, сбрив брови прямо в эфире. Однако потом решил, что сбритой бороды вполне достаточно.

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Константин Хабенский сбрил бороду в эфире шоу «Вечерний Ургант» фотографии
Константин Хабенский сбрил бороду в эфире шоу «Вечерний Ургант» фотографии
Константин Хабенский сбрил бороду в эфире шоу «Вечерний Ургант» фотографии
Константин Хабенский сбрил бороду в эфире шоу «Вечерний Ургант» фотографии
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