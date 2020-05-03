Константин Хабенский сбрил бороду в эфире шоу «Вечерний Ургант»

«Инициативной группой мы подумали о том, что есть наши коллеги, которые находятся в более возрастном эшелоне. И которые напрямую зависят от количества спектаклей, сыгранных в театре, от зарплаты. Мы подумали и решили немножко скинуться, чтобы помочь им финансово и конечно поддержать творчески. И тогда возникла идея поздравить наших артистов с Днем космонавтики», - рассказал Константин.
Теперь артисты решили устроить праздник рядовым работникам театра: вахтерам, билетерам, гардеробщикам и лифтерам. 19 мая они собираются поздравить их с Днем пионерии.
Конец выпуска получился эпичный. Иван Ургант напомнил, что Хабенский не раз признавался, что борода ему уже наскучила.
«Я начал ощущать, что борода начала меня вытеснять. Гоголеада началась. Я стал ощущать, что еще немножко и это не я буду ходить с бородой, а борода будет меня водить к холодильнику, смотреть телевизор, играть в шахматы», - ответил актер.
Тогда ведущий предложил гостю поучаствовать в творческом эксперименте. Иван посадил его перед зеркалом и вручил триммер для стрижки. Далее Константин должен был при помощи бритвы перевоплотиться в разных звезд.