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Звезда сериала «Хор» Лиа Мишель подтвердила слухи о своей беременности

3 мая
2020 год

Лайфстайл >>
3 мая 2020
Это правда, 33-летняя Лиа Мишель готовится стать матерью! Сообщения о беременности актрисы появились в конце апреля. А на днях Лиа подтвердила эту информацию. Звезда сериала «Хор» опубликовала милое фото в своем микроблоге в Инстаграм.

Звезда сериала «Хор» Лиа Мишель подтвердила слухи о своей беременности

«Так благодарна», - прокомментировала снимок Мишель.

Пост знаменитости собрал уже более полутора миллионов лайков. Коллеги и поклонники усыпали актрису поздравлениями и пожеланиями.

Звезда сериала «Хор» Лиа Мишель подтвердила слухи о своей беременности

Для Лии Мишель и ее мужа, 37-летнего президента компании AYR Зенди Рейха, ребенок – это настоящий подарок. Ведь незадолго до 30-летия у Мишель был диагностирован синдром поликистозных яичников.
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Звезда сериала «Хор» Лиа Мишель подтвердила слухи о своей беременности фотографии
Звезда сериала «Хор» Лиа Мишель подтвердила слухи о своей беременности фотографии
Звезда сериала «Хор» Лиа Мишель подтвердила слухи о своей беременности фотографии
Звезда сериала «Хор» Лиа Мишель подтвердила слухи о своей беременности фотографии
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