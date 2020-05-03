Звезда сериала «Хор» Лиа Мишель подтвердила слухи о своей беременности

Это правда, 33-летняя Лиа Мишель
готовится стать матерью! Сообщения о беременности актрисы появились в конце апреля. А на днях Лиа подтвердила эту информацию. Звезда сериала «Хор» опубликовала милое фото
в своем микроблоге в Инстаграм.
«Так благодарна»
, - прокомментировала снимок Мишель.
Пост знаменитости собрал уже более полутора миллионов лайков. Коллеги и поклонники усыпали актрису поздравлениями и пожеланиями.
Для Лии Мишель и ее мужа, 37-летнего президента компании AYR Зенди Рейха, ребенок – это настоящий подарок. Ведь незадолго до 30-летия у Мишель был диагностирован синдром поликистозных яичников.