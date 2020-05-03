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«Все хотят съехать друг от друга»: Яна Поплавская о буднях в самоизоляции

3 мая
2020 год

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3 мая 2020
В период пандемии 52-летняя Яна Поплавская самоизолировалась вместе со своим возлюбленным в загородном особняке. Актриса уверена, что самоизоляция стала настоящим испытанием для большинства семей. Отношения обострились до предела, многие пары начинают скандалить и выяснять отношения.

«Все хотят съехать друг от друга»: Яна Поплавская о буднях в самоизоляции

«Самоизоляция привела к тому, что внутрисемейные отношения накалились и обострились до предела. Все хотят сию же минуту съехать друг от друга, дети рыдают, что хотят в школу (сейчас они готовы расцеловать учителей). Где горячая линия по психологической помощи родителям?! Нет ее! К сожалению, и раньше было огромное количество разводов, конфликтов, случаев домашнего насилия. Но сейчас все это усугубилось в разы!», - заявила актриса.

Также Поплавская затронула вопрос о дистанционном обучении для школьников. Кстати, с ним актриса тоже столкнулась лично. Она ежедневно занимается с дочерью своего возлюбленного Лизой, которая тоже находится с ними на карантине. По словам Яны Поплавской, уроки занимают практически весь день – у детей не остается времени даже на игры.

«Она учится во втором классе. Первый урок у Лизы начался в 9 утра, а закончили мы делать уроки в 22 часа… Да, продолжительность занятий сократилась, но количество домашнего задания — нет. Разумеется, ей хочется поиграть, ей хочется носиться с собакой по участку. Но ребенка нужно контролировать. Получается, что родитель должен быть и родителем, и учителем», — возмутилась актриса.

«Все хотят съехать друг от друга»: Яна Поплавская о буднях в самоизоляции

Что касается атмосферы в семье, Яна сказала, что они с Евгением стараются не ругаться. По её мнению, лучше находить компромиссы, потому что ссоры в самоизоляции никому пользы не принесут.

«Я вам скажу так — не бывает всё плохо. Просто сбылось то, о чем вы мечтали! И это вы обернули не во благо для себя и своих близких, а превратили самоизоляцию в пытку, постоянно устраивая скандалы! Нужно уметь быть переговорщиком в семье. Самое главное умение быть «ветром», который гасит конфликт, но не раздувает его».
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«Все хотят съехать друг от друга»: Яна Поплавская о буднях в самоизоляции фотографии
«Все хотят съехать друг от друга»: Яна Поплавская о буднях в самоизоляции фотографии
«Все хотят съехать друг от друга»: Яна Поплавская о буднях в самоизоляции фотографии
«Все хотят съехать друг от друга»: Яна Поплавская о буднях в самоизоляции фотографии
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