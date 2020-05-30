Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джаред Лето, Екатерина Варнава и Арнольд Шварценеггер осваивают TikTok

30 мая
2020 год

Лайфстайл >>
30 мая 2020
Только ленивый не завел себе Tik Tok, чтобы приобщиться к тем, кто жаждет быстрой популярности. Это приложение уже давно прозвали «Голливудом для молодых» по причине невероятной популярности среди тинейджеров – блогеров. Но в последнее время к движению тиктокеров начала активно примыкать и «старая гвардия». Актеры, чьи лица уже не так часто мелькают в кино, а культовые фильмы, принесшие им славу, выходили на экраны аж в девяностых, тоже осваивают платформу. Кино-Театр.Ру познакомился с Tik Tok-аккаунтами знаменитых актеров, напоминающих о себе танцами под Toosie Slide и забавными сценами из повседневной жизни.

Джаред Лето, Екатерина Варнава и Арнольд Шварценеггер осваивают TikTok

Железный Арни, который вскоре станет дедушкой, стремительно врывается в число популярных тиктокеров, причём буквально на коне. Вопреки культовому образу, созданному актёром в фильме «Терминатор», в жизни Шварценеггер отнюдь не бездушная машина, а напротив - очень чувствительный семьянин и любитель животных. Арнольд прогуливается по дому со своими пони Виски, ослицей Лулу и собачкой Вишенкой, кормит их печеньем, учится вместе с ними мыть руки и сидеть на карантине, празднует их дни рождения и решает важные дела по телефону в своем кабинете под песню группы Queen «You’re my best friend». Кажется, видео с приготовлением шоколадного протеинового коктейля идеально вписывается в сценарий диснеевского фильма с Арнольдом и двумя мини-лошадьми. Конечно, Арни не был бы настоящим Шварценеггером без убийственных тренировок, но даже на них присутствует домашняя ослица.



Кстати, именно коронной фразой Терминатора со своими подписчиками прощается в конце записанного тик тока Энтони Хопкинс. «I'll be back», - уверяет Энтони. И действительно, возвращается с еще одним творческим видео. Если в первом ролике, подписанном : «Я опоздал на вечеринку, но лучше поздно, чем никогда» Хопкинс достойно принимает #tosieslidechallenge и передает его Шварценнегеру, то во втором актер решает исполнить композицию на фортепьяно. И хотя у Энтони всего два видео в аккаунте, в одном из них он все же успевает привлечь к съемкам своего питомца – мирно спящего рядом с хозяином кота.



Своими тренировками с фанатами делится и 47-летний Джаред Лето. Певец и актер не слишком задумывается над тем, чем порадовать фолловеров, поэтому частенько снимает видео из душа или с репетиции концертов. Еще Лето доказывает, что не только его тело, но и голос находятся в тонусе. Он исполняет каверы на песни, а звучат они ничуть не хуже оригиналов. В этом и кроется весь секрет популярности аккаунта нестареющего Джареда.



Русские актеры не отстают от своих голливудских коллег и тоже обзаводятся аккаунтами в Tik Tok, чтобы напомнить о своем существовании и поделиться забавными моментами со съемок. Например, Владимир Селиванов с другими актерами из «Реальных пацанов» успевает снять ролик с зажигательными танцами в перерывах между съемками. А дома для записи видео в ход идет весь актерский талант Владимира: Селиванов под песню «Billie Jean» пытается взять в стакан с горячим чаем.



Андрей Гайдулян, пожалуй, активнее всех ведет свой аккаунт в Tik Tok. Актер выставляет напоказ не только закулисье съемок, но и бытовые моменты. Конечно, Гайдулян делится с подписчиками и забавными скетчами с челленджами. Например, на последнем видео Гайдулян поддался общему влиянию и решил не просто слепить на карантине «хлебную жабу» - булку, по форме напоминающую животное, а стать хлебным принцем - закономерной эволюцией жабы.



Еще одним активным пользователем приложения стала Екатерина Варнава, которой есть чем рассмешить своих фанатов. Екатерина делится в приложении видео со съемок их новой передачи с Александром Гудковым, а также не игнорирует все модные челленджи платформы: выходит из кадра пьяной походкой и танцует под песню группы Little Big.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Арнольд Шварценеггер станет дедушкой
Война полов: Александр Гудков и Екатерина Варнава запускают совместное шоу
Арнольд Шварценеггер сидит на карантине в компании осла, пони и собаки
Поиск по меткам
Звёздыинтернетсоцсети
персоны
Екатерина ВарнаваАндрей ГайдулянАлександр ГудковДжаред ЛетоВладимир Селиванов (III)Арнольд Шварценеггер
фильмы
Реальные пацаныТерминатор

фотографии >>
Джаред Лето, Екатерина Варнава и Арнольд Шварценеггер осваивают TikTok фотографии
Джаред Лето, Екатерина Варнава и Арнольд Шварценеггер осваивают TikTok фотографии
Джаред Лето, Екатерина Варнава и Арнольд Шварценеггер осваивают TikTok фотографии
Джаред Лето, Екатерина Варнава и Арнольд Шварценеггер осваивают TikTok фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Ярослава Турылёва
30 мая ушла из жизни актриса, режиссёр дубляжа Ярослава Турылёва.
Юльен Балмусов
30 мая ушёл из жизни актёр Юльен Балмусов.
Владимир Коновалов
28 мая ушёл из жизни режиссёр Владимир Коновалов.
Самвел Гаспаров
26 мая ушёл из жизни режиссёр Самвел Гаспаров.

День рождения >>

Мария Берсенева
Игорь Гузун
Александр Демьяненко
Никита Ефремов
Валентина Кибардина
Антонина Лефтий
Елена Майорова
Виктор Петров
Мурад Раджабов
Хью Гриффит
Кир Далли
Дэвид Дукас
Колм Мини
Майкл Джей Поллард
Рэйчел Стирлинг
Костя Ульманн
все родившиеся 30 мая >>

Афиша кино >>

Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
боевик, исторический фильм, приключения
Великобритания, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен