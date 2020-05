Джаред Лето, Екатерина Варнава и Арнольд Шварценеггер осваивают TikTok

Только ленивый не завел себе Tik Tok, чтобы приобщиться к тем, кто жаждет быстрой популярности. Это приложение уже давно прозвали «Голливудом для молодых» по причине невероятной популярности среди тинейджеров – блогеров. Но в последнее время к движению тиктокеров начала активно примыкать и «старая гвардия». Актеры, чьи лица уже не так часто мелькают в кино, а культовые фильмы, принесшие им славу, выходили на экраны аж в девяностых, тоже осваивают платформу. Кино-Театр.Ру познакомился с Tik Tok-аккаунтами знаменитых актеров, напоминающих о себе танцами под Toosie Slide и забавными сценами из повседневной жизни.Железный Арни, который вскоре станет дедушкой , стремительно врывается в число популярных тиктокеров, причём буквально на коне. Вопреки культовому образу, созданному актёром в фильме « Терминатор », в жизни Шварценеггер отнюдь не бездушная машина, а напротив - очень чувствительный семьянин и любитель животных. Арнольд прогуливается по дому со своими пони Виски, ослицей Лулу и собачкой Вишенкой, кормит их печеньем, учится вместе с ними мыть руки и сидеть на карантине , празднует их дни рождения и решает важные дела по телефону в своем кабинете под песню группы Queen «You’re my best friend». Кажется, видео с приготовлением шоколадного протеинового коктейля идеально вписывается в сценарий диснеевского фильма с Арнольдом и двумя мини-лошадьми. Конечно, Арни не был бы настоящим Шварценеггером без убийственных тренировок, но даже на них присутствует домашняя ослица.Кстати, именно коронной фразой Терминатора со своими подписчиками прощается в конце записанного тик тока Энтони Хопкинс . «I'll be back», - уверяет Энтони. И действительно, возвращается с еще одним творческим видео. Если в первом ролике, подписанном :Хопкинс достойно принимает #tosieslidechallenge и передает его Шварценнегеру, то во втором актер решает исполнить композицию на фортепьяно. И хотя у Энтони всего два видео в аккаунте, в одном из них он все же успевает привлечь к съемкам своего питомца – мирно спящего рядом с хозяином кота.Своими тренировками с фанатами делится и 47-летний Джаред Лето . Певец и актер не слишком задумывается над тем, чем порадовать фолловеров, поэтому частенько снимает видео из душа или с репетиции концертов. Еще Лето доказывает, что не только его тело, но и голос находятся в тонусе. Он исполняет каверы на песни, а звучат они ничуть не хуже оригиналов. В этом и кроется весь секрет популярности аккаунта нестареющего Джареда.Русские актеры не отстают от своих голливудских коллег и тоже обзаводятся аккаунтами в Tik Tok, чтобы напомнить о своем существовании и поделиться забавными моментами со съемок. Например, Владимир Селиванов с другими актерами из « Реальных пацанов » успевает снять ролик с зажигательными танцами в перерывах между съемками. А дома для записи видео в ход идет весь актерский талант Владимира: Селиванов под песню «Billie Jean» пытается взять в стакан с горячим чаем. Андрей Гайдулян , пожалуй, активнее всех ведет свой аккаунт в Tik Tok. Актер выставляет напоказ не только закулисье съемок, но и бытовые моменты. Конечно, Гайдулян делится с подписчиками и забавными скетчами с челленджами. Например, на последнем видео Гайдулян поддался общему влиянию и решил не просто слепить на карантине «хлебную жабу» - булку, по форме напоминающую животное, а стать хлебным принцем - закономерной эволюцией жабы.Еще одним активным пользователем приложения стала Екатерина Варнава , которой есть чем рассмешить своих фанатов. Екатерина делится в приложении видео со съемок их новой передачи Александром Гудковым , а также не игнорирует все модные челленджи платформы: выходит из кадра пьяной походкой и танцует под песню группы Little Big.