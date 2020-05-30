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Нина Добрев подтвердила роман с трёхкратным олимпийским чемпионом

30 мая
2020 год

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30 мая 2020
Слухи о том, что звезда сериала «Дневники вампира» Нина Добрев встречается с трехкратным олимпийским чемпионом, американским сноубордистом Шоном Уайтом, появились в прессе несколько месяцев назад. Пресловутые инсайдеры поделились с журналистами информацией о том, что Нина и Шон начали встречаться после празднования Нового года и успели так прикипеть друг к другу за это недолгое время, что карантин тоже решили провести вместе.
А одна из самых распространенных проблем, с которой столкнулось человечество на карантине - закрытые парикмахерские салоны. За время самоизоляции Шон оброс, так что пришлось Нине срочно освоить навыки цирюльника на дому.

Нина Добрев подтвердила роман с трёхкратным олимпийским чемпионом

О результатах актриса рассказала подписчикам в Инстаграме, выложив фотографию и видео с Шоном, и тем самым подтвердила слухи об их романе.

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Нина Добрев подтвердила роман с трёхкратным олимпийским чемпионом фотографии
Нина Добрев подтвердила роман с трёхкратным олимпийским чемпионом фотографии
Нина Добрев подтвердила роман с трёхкратным олимпийским чемпионом фотографии
Нина Добрев подтвердила роман с трёхкратным олимпийским чемпионом фотографии
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