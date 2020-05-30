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Марион Котийяр и Гийом Кане переболели коронавирусной инфекцией

30 мая
2020 год

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30 мая 2020
Ряды перенёсших коронавирусную инфекцию знаменитостей пополнили звёзды французского кино Гийом Кане и Марион Котийяр. Об этом Кане рассказал в интервью на телеканале Canal+, обсуждая проблемы, с которыми столкнулась киноиндустрия из-за пандемии. В частности, Гийому пришлось на неопределённое время отложить съёмки фильма «Астерикс и Обеликс: Шёлковый путь», одну из главных ролей в котором должна исполнить Марион Котийяр. По иронии судьбы, существенная часть съёмок должна была проходить в Китае.
О перенесённом заболевании Кане решил рассказать лишь после того, как получил отрицательный результат повторного теста на COVID-19.

Марион Котийяр и Гийом Кане переболели коронавирусной инфекцией

«Мы с Марион счастливчики, так как подхватили довольно легкую версию этого вируса, если можно так сказать. Мы так и не понимаем, можем ли мы заразиться повторно и стоит ли теперь нам этого так опасаться, но в любом случае, мы рады, что все позади», — рассказал Гийом.
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Марион Котийяр и Гийом Кане переболели коронавирусной инфекцией фотографии
Марион Котийяр и Гийом Кане переболели коронавирусной инфекцией фотографии
Марион Котийяр и Гийом Кане переболели коронавирусной инфекцией фотографии
Марион Котийяр и Гийом Кане переболели коронавирусной инфекцией фотографии
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