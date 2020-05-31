Черешневый лес: Иван Ургант, Рената Литвинова и Олег Меньшиков

Пандемия коронавирусной инфекции поставила культурную жизнь России и других стран на паузу - человечество осталось без привычных уже ежегодных музыкальных и кинофестивалей, громких светских премьер и прочих ассамблей, подразумевающих скопление большого количества народа в одном месте. Однако организаторы открытого фестиваля искусств «Черешневый лес», учрежденного компанией Bosco di Ciliegi, решили сохранить верность ежегодной традиции - посадке деревьев. В соответствии с введенными ограничениями, акция проходила «на удалёнке» - организаторы разослали саженцы звёздным участникам мероприятия. Так что, вопреки ограничениям, в различных районах Москвы и Подмосковья зазеленеют молоденькие деревья, посаженные Иваном Ургантом, Ренатой Литвиновой, Надеждой Михалковой, Иваном Янковским, Олегом Меньшиковым и другими звёздами отечественного шоу-бизнеса.
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