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Черешневый лес: Иван Ургант, Рената Литвинова и Олег Меньшиков

31 мая
2020 год

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31 мая 2020
Пандемия коронавирусной инфекции поставила культурную жизнь России и других стран на паузу - человечество осталось без привычных уже ежегодных музыкальных и кинофестивалей, громких светских премьер и прочих ассамблей, подразумевающих скопление большого количества народа в одном месте. Однако организаторы открытого фестиваля искусств «Черешневый лес», учрежденного компанией Bosco di Ciliegi, решили сохранить верность ежегодной традиции - посадке деревьев. В соответствии с введенными ограничениями, акция проходила «на удалёнке» - организаторы разослали саженцы звёздным участникам мероприятия. Так что, вопреки ограничениям, в различных районах Москвы и Подмосковья зазеленеют молоденькие деревья, посаженные Иваном Ургантом, Ренатой Литвиновой, Надеждой Михалковой, Иваном Янковским, Олегом Меньшиковым и другими звёздами отечественного шоу-бизнеса.



Черешневый лес: Иван Ургант, Рената Литвинова и Олег Меньшиков
фото: Андрей Малахов

Черешневый лес: Иван Ургант, Рената Литвинова и Олег Меньшиков
фото: Олег Меньшиков с женой

Черешневый лес: Иван Ургант, Рената Литвинова и Олег Меньшиков
фото: Ингеборга Дапкунайте

Черешневый лес: Иван Ургант, Рената Литвинова и Олег Меньшиков
фото: Иван Ургант

Черешневый лес: Иван Ургант, Рената Литвинова и Олег Меньшиков
фото: Евгений Миронов с сыновьями

Черешневый лес: Иван Ургант, Рената Литвинова и Олег Меньшиков
фото: Дмитрий Песков и Татьяна Навка с дочерью
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Черешневый лес: Иван Ургант, Рената Литвинова и Олег Меньшиков фотографии
Черешневый лес: Иван Ургант, Рената Литвинова и Олег Меньшиков фотографии
Черешневый лес: Иван Ургант, Рената Литвинова и Олег Меньшиков фотографии
Черешневый лес: Иван Ургант, Рената Литвинова и Олег Меньшиков фотографии
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