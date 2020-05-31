Владимира Сычёва пытались осудить за двойное убийство

Звезда сериала «Физрук» Владимир Сычёв
стал гостем очередного выпуска передачи Бориса Корчевникова
«Судьба человека», в эфире которой рассказал о том, как его чуть не осудили за двойное убийство. Этот инцидент произошёл вследствие кражи документов. Актёр написал о краже заявление в полицию и благополучно забыл об инциденте. Однако через полгода пришлось вспомнить: Сычёва внезапно арестовали по обвинению в двойном убийстве.
«Я был в шоке. Оказывается, некий человек ездил с моими документами и сбил насмерть двоих. Его арестовали, но он смог как-то договориться и ушёл от правосудия. Следователь, который вёл это дело, уволился. Расследованием занялась женщина, даже не присутствующая при моём задержании. Ей было выгодно быстрее закрыть всю эту волокиту»
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Своей свободой актёр обязан вовсе не справедливости и правосудию, а случайному свидетелю ДТП, который не опознал Владимира. Впрочем, чему тут удивляться, если эта история началась с того, как сбивший насмерть двоих человек преступник был задержан, но «смог договориться».
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