Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Владимира Сычёва пытались осудить за двойное убийство

31 мая
2020 год

Лайфстайл >>
31 мая 2020
Звезда сериала «Физрук» Владимир Сычёв стал гостем очередного выпуска передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека», в эфире которой рассказал о том, как его чуть не осудили за двойное убийство. Этот инцидент произошёл вследствие кражи документов. Актёр написал о краже заявление в полицию и благополучно забыл об инциденте. Однако через полгода пришлось вспомнить: Сычёва внезапно арестовали по обвинению в двойном убийстве.

Владимира Сычёва пытались осудить за двойное убийство

«Я был в шоке. Оказывается, некий человек ездил с моими документами и сбил насмерть двоих. Его арестовали, но он смог как-то договориться и ушёл от правосудия. Следователь, который вёл это дело, уволился. Расследованием занялась женщина, даже не присутствующая при моём задержании. Ей было выгодно быстрее закрыть всю эту волокиту».

Своей свободой актёр обязан вовсе не справедливости и правосудию, а случайному свидетелю ДТП, который не опознал Владимира. Впрочем, чему тут удивляться, если эта история началась с того, как сбивший насмерть двоих человек преступник был задержан, но «смог договориться».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Бывший возлюбленный Анджелины Джоли обвиняется в изнасиловании
Поиск по меткам
суд
персоны
Борис КорчевниковВладимир Сычёв
фильмы
Физрук (все сезоны)

фотографии >>
Владимира Сычёва пытались осудить за двойное убийство фотографии
Владимира Сычёва пытались осудить за двойное убийство фотографии
Владимира Сычёва пытались осудить за двойное убийство фотографии
Владимира Сычёва пытались осудить за двойное убийство фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Валерий Бунякин
31 мая ушёл из жизни актёр Валерий Бунякин.
Ярослава Турылёва
30 мая ушла из жизни актриса, режиссёр дубляжа Ярослава Турылёва.
Юльен Балмусов
30 мая ушёл из жизни актёр Юльен Балмусов.
Хашим Арсланов
29 мая ушёл из жизни актёр Хашим Арсланов.
Екатерина Ляхова
29 мая ушла из жизни актриса Екатерина Ляхова.
Владимир Коновалов
28 мая ушёл из жизни режиссёр Владимир Коновалов.
Самвел Гаспаров
26 мая ушёл из жизни режиссёр Самвел Гаспаров.

День рождения >>

Андрей Бирин
Георгий Бурков
Людмила Гладунко
Георгий Епифанцев
Сергей Калантай
Наташа Королёва
Вячеслав Крикунов
Александр Хинкис
Елена Шатрова
Том Беренджер
Клинт Иствуд
Себастьян Кох
Виктория Руффо
Колин Фаррелл
Райнер Вернер Фасбиндер
Брук Шилдс
все родившиеся 31 мая >>

Афиша кино >>

Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
Артур и Мерлин: Рыцари Камелота
боевик, исторический фильм, приключения
Великобритания, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен