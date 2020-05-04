«Нас было четверо»: Юлия Пересильд прочла отрывок из повести Джерома К. Джерома

Вслед за Кириллом Кяро, прочитавшим рассказ Зощенко «Свадебное происшествие», в проекте «Читай дома» приняла участие Юлия Пересильд, которой досталась первая глава повести Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». 2 мая исполнился 161 год со дня рождения писателя.
Видеоролики будут доступны пользователям как по отдельности, так и в формате объединенной аудио-видео книги. Они будут опубликованы на YouTube-канале «Читка» - CHITKA FEST и в социальных сетях фестиваля, а также на сайте журнала ОК! и приложения KIOZK.