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Новости кино «Бросок кобры» получит ещё один фильм Это будет продолжение ленты «Снейк Айз», чей выход в прокат намечен на осень.

Лайфстайл «Нас было четверо»: Юлия Пересильд прочла отрывок из повести Джерома К. Джерома Актриса стала участницей проекта фестиваля экранизаций «Читка»

Новости кино Джеймс Ван и Дерек Кольстад адаптируют «Сезон охоты» Фрэнка Малькольма Робинсона Это будет уже четвёртая экранизация произведений популярного американского писателя-фантаста.

Новости кино Продолжение «Космического джема» обрело название У фильма будет подзаголовок «Новое наследие».

Обзор сериалов Открытая книга резидента: Культовые советские сериалы, которые не грех пересмотреть Какие телевизионные многосерийные фильмы знала наизусть вся страна