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«Нас было четверо»: Юлия Пересильд прочла отрывок из повести Джерома К. Джерома

4 мая
2020 год

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4 мая 2020
Вслед за Кириллом Кяро, прочитавшим рассказ Зощенко «Свадебное происшествие», в проекте «Читай дома» приняла участие Юлия Пересильд, которой досталась первая глава повести Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». 2 мая исполнился 161 год со дня рождения писателя.


Онлайн-проект «Читай дома» был придуман организаторами фестиваля экранизаций «Читка», который из-за пандемии коронавируса был перенесен с лета на ноябрь. В рамках литературного флешмоба звезды российского кино и шоу-бизнеса прочли рассказы Зощенко и повесть Джерома. Среди чтецов также оказались Катерина Шпица, Карина Разумовская, Светлана Устинова, Игорь Петренко, Максим Лагашкин, Александр Робак, Егор Бероев, Владимир Яглыч, Алена Бабенко, Анна Банщикова, Сабина Ахмедова, Любовь Толкалина и многие другие.

«Нас было четверо»: Юлия Пересильд прочла отрывок из повести Джерома К. Джерома

Видеоролики будут доступны пользователям как по отдельности, так и в формате объединенной аудио-видео книги. Они будут опубликованы на YouTube-канале «Читка» - CHITKA FEST и в социальных сетях фестиваля, а также на сайте журнала ОК! и приложения KIOZK.
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«Нас было четверо»: Юлия Пересильд прочла отрывок из повести Джерома К. Джерома фотографии
«Нас было четверо»: Юлия Пересильд прочла отрывок из повести Джерома К. Джерома фотографии
«Нас было четверо»: Юлия Пересильд прочла отрывок из повести Джерома К. Джерома фотографии
«Нас было четверо»: Юлия Пересильд прочла отрывок из повести Джерома К. Джерома фотографии
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