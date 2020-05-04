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Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии

4 мая
2020 год

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4 мая 2020
Менее двух недель назад в интервью изданию People Talk телеведущая Регина Тодоренко имела неосторожность резко высказаться о жертвах домашнего насилия, после чего понесла огромные репутационные и материальные потери. Журнал Glamour, предварительно убедившись в стойкости позиции телеведущей, лишил её почётного звания «Женщина года», а компания «PepsiCo» расторгнула с Региной контракт и сняла с эфира рекламу сока «J7» с её участием.

Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии

Не помогли даже видео-обращения, в которых Регина вынужденно и, скорее всего, не очень искренне извинилась за свои слова. И тогда ведущая ненадолго исчезла из информационного пространства. Но не для того, чтобы отсидеться в надежде, что скандал вскоре забудется, а чтобы сделать работу над ошибками и вернуть доверие зрителей и брендов.

3 мая ведущая представила свой фильм о домашнем насилии под названием «А что я сделала, чтобы помочь?». Название дополняет логический ряд вопросов, которые Регина ставила жертвам домашнего насилия в своём одиозном интервью: «А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, что он тебя ударил?»

«Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи. Если вы посмотрите этот фильм, значит все было не зря», - написала ведущая в своём Инстаграме, анонсируя свой фильм.

В фильме Регина попыталась разобраться в проблеме, существование которой она отрицала, обсудив с психологами и экспертами в этой области конкретные истории пострадавших. Помимо этого, в фильме содержится информация практического свойства: какие действия следует предпринять тем, кто столкнулся с домашним насилием. А все средства от монетизации видео будут направлены в фонды борьбы с домашним насилием «Насилию.нет» и сеть взаимопомощи женщин «Ты не одна».

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Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии фотографии
Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии фотографии
Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии фотографии
Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии фотографии
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