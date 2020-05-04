Эмбер Хёрд переживает кончину своей матери

«Моё сердце разбито, я полностью опустошена из-за смерти моей мамы, Пейдж Хёрд. Она покинула нас слишком рано. Цепляюсь за воспоминания о её красивой и нежной душе. Её неустрашимое огромное сердце делало её самой красивой женщиной из всех, что я знала. Всё это невозможно себе вообразить и тем более сложно сказать. Но как же мне повезло быть её дочерью и почти 34 года купаться в лучах её света, которым она одаривала всех.
Это невероятно болезненное для меня время, но это горе напоминает мне о том, что переживет нас всех - о любви. Доброта, поддержка и щедрость, которые я и моя сестра Уит получили от друзей и родных, были абсолютно душеспасительными».