Стефани Майер написала новый роман про Эдварда и Беллу

Хорошая новость для тех, кто успел соскучится по дивному и таинственному миру «Сумерек». Спустя 15 лет после выхода первого романа сумеречной саги писательница Стефани Майер анонсировала выпуск новой книги «Полуночное солнце» (Midnight Sun). Роман, в котором уже знакомая нам история любви Эдварда и Беллы рассказана от лица вампира Эдварда, Майер задумала написать ещё в середине 2000-х годов. Однако в 2008 году в сеть попали 12 глав недописанной книги, и писательница объявила о решении взять перерыв. Видимо, карантин оказал стимулирующее действие - книга уже обзавелась обложкой и готовится к выходу 4 августа 2020 года. Автор также обещает попотчевать поклонников саги новыми деталями жизни Эдварда до знакомства с Беллой.
«Надеюсь, эта книга развлечет моих читателей и поможет перенестись в воображаемый мир ненадолго. Сейчас сумасшедшее время, я не была уверена в правильности выбора момента для релиза, но вы слишком долго этого ждали! Было бы несправедливо заставлять вас ждать еще больше. Извините за мое неумение все нормально планировать. Надеюсь, эта книга отвлечет вас от происходящего в мире», - выразила надежду Стефани.
фото: Стефани Майер с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном
Что ж, ну а зрителей, видимо, в недалёком будущем ждёт перезапуск кино-франшизы «Сумерки. Версия Эдварда».