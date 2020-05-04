Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Меган Маркл и принц Гарри выпустят книгу о разрыве с королевской семьей

4 мая
2020 год

Лайфстайл >>
4 мая 2020
В кризисные времена человек проходит проверку на уровень своей адаптивности. Кто-то застывает в ступоре, а кто-то ищет новые возможности. Вот и принц Гарри с Меган Маркл решили поправить финансовое положение (которое и без всякого мирового кризиса вызывало массу вопросов) за счёт своей уникальной истории отношений с августейшим семейством.

Меган Маркл и принц Гарри выпустят книгу о разрыве с королевской семьей

Вот уже неделю в СМИ гуляет слух о том, что Меган и Гарри совместно со светскими хроникёрами Омидом Шорби и Каролин Дюран готовят к выходу книгу о «мэгзите» и новой жизни на просторах Соединенных Штатов Америки. На днях стало известно, что выход книги под недвусмысленным названием «Обретая свободу» намечен на 11 августа 2020 года.
Согласно аннотации издательства, «Обретая свободу» выходит за рамки новостных заголовков, чтобы раскрыть неизвестные детали совместной жизни Гарри и Меган и развеять множество слухов и заблуждений, преследовавших пару».
В основу 320-страничной книги легли интервью герцога и герцогини Сессекских, в которых они откровенничают о своём революционном разрыве с королевским семейством Великобритании.
версия для печати
Ссылки по теме
Принц Гарри и Меган Маркл лишены королевских титулов и должны вернуть многомиллионный долг в казну

«Пресса фактически убила его мать»: Хью Грант поддержал принца Гарри и Меган Маркл
Поиск по меткам
книги
персоны
Меган Маркл

фотографии >>
Меган Маркл и принц Гарри выпустят книгу о разрыве с королевской семьей фотографии
Меган Маркл и принц Гарри выпустят книгу о разрыве с королевской семьей фотографии
Меган Маркл и принц Гарри выпустят книгу о разрыве с королевской семьей фотографии
Меган Маркл и принц Гарри выпустят книгу о разрыве с королевской семьей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Евгений Фёдоров
30 апреля ушёл из жизни актёр Евгений Фёдоров.
Альберт Панков
30 апреля ушёл из жизни актёр Альберт Панков.

День рождения >>

Ирина Баринова
Наталья Величко
Анна Екатерининская
Татьяна Кулиш
Дмитрий Лаленков
Елизавета Майская
Стася Милославская
Татьяна Самойлова
Ольга Сутулова
Жерар Жюньо
Малгожата Печиньская
Ханна Станкувна
Филип Трифонов
Оскар Хаенада
Одри Хепбёрн
Джеймс Эллисон
все родившиеся 4 мая >>

Афиша кино >>

Клятва
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2019
Матера – город из камня
Италия, 2019
Выбивая долги
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Найти Анну Франк
драма, исторический фильм
Бельгия, Израиль, Люксембург, Нидерланды, Франция, 2020
Приключения котёнка Пелле
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, экранизация
Швеция, 2020
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
Страшные истории для рассказа у костра
фильм ужасов
Казахстан, 2018
Запретная зона
триллер
Беларусь, 2020
Запретная кухня
драма, комедия
Бразилия, США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен