Меган Маркл и принц Гарри выпустят книгу о разрыве с королевской семьей

В кризисные времена человек проходит проверку на уровень своей адаптивности. Кто-то застывает в ступоре, а кто-то ищет новые возможности. Вот и принц Гарри с Меган Маркл
решили поправить финансовое положение (которое и без всякого мирового кризиса вызывало массу вопросов) за счёт своей уникальной истории отношений с августейшим семейством.
Вот уже неделю в СМИ гуляет слух о том, что Меган и Гарри совместно со светскими хроникёрами Омидом Шорби и Каролин Дюран готовят к выходу книгу о «мэгзите» и новой жизни на просторах Соединенных Штатов Америки. На днях стало известно, что выход книги под недвусмысленным названием «Обретая свободу» намечен на 11 августа 2020 года.
Согласно аннотации издательства, «Обретая свободу» выходит за рамки новостных заголовков, чтобы раскрыть неизвестные детали совместной жизни Гарри и Меган и развеять множество слухов и заблуждений, преследовавших пару»
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В основу 320-страничной книги легли интервью герцога и герцогини Сессекских, в которых они откровенничают о своём революционном разрыве с королевским семейством Великобритании.