Крис Эванс
завел страницу в Instagram
, чтобы присоединиться к All In Challenge.
Актер не отстает от своих Голливудских коллег и вслед за Мэттью Перри
и Джонни Деппом
обзавелся собственной страницей в Instagram. В рамках вызова All In Challenge звезды выставляют что-то на аукцион или предлагают участникам что-то взамен их пожертвования для борьбы с коронавирусом. Собранные деньги идут на помощь людям, оказавшимся в сложном положении из-за пандемии. Средства направляются организациям No Kid Hungry, Meals on Wheels America и America’s Food Fund, которые обеспечивают продовольствием нуждающихся.
В своем пока что единственном ролике на странице Крис сообщил об участии в челлендже и заявил, что взамен пожертвования может предложить виртуальную посиделку с Робертом Дауни-младшим
, Крисом Хемсвортом
, Скарлетт Йоханссон
, Марком Руффало
и Джереми Реннером
.
«Привет, Instagram! Я принимаю All In Challenge. Мне бросил вызов Крис Прэтт. Идея замечательная — это помогает нуждающимся получить продовольствие во время этого вирусного кошмара. Я рад, что буду участвовать. Вот что я могу предложить вам: виртуальную посиделку со мной и пятью моими лучшими друзьями — Робертом Дауни-младшим, Крисом Хемсвортом, Скарлетт Йоханссон, Марком Руффало и Джереми Реннером. Мы устроим онлайн-встречу, и вы сможете спросить у нас что угодно. Может, поиграем во что-нибудь — я бы рекомендовал Scattergories. И я передаю вызов Себастиану Стэну, Энтони Маки и Билли Портеру».