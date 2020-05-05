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Крис Эванс завел страницу в Instagram

5 мая
2020 год

Лайфстайл >>
5 мая 2020
Крис Эванс завел страницу в Instagram, чтобы присоединиться к All In Challenge.

Крис Эванс завел страницу в Instagram

Актер не отстает от своих Голливудских коллег и вслед за Мэттью Перри и Джонни Деппом обзавелся собственной страницей в Instagram. В рамках вызова All In Challenge звезды выставляют что-то на аукцион или предлагают участникам что-то взамен их пожертвования для борьбы с коронавирусом. Собранные деньги идут на помощь людям, оказавшимся в сложном положении из-за пандемии. Средства направляются организациям No Kid Hungry, Meals on Wheels America и America’s Food Fund, которые обеспечивают продовольствием нуждающихся.

В своем пока что единственном ролике на странице Крис сообщил об участии в челлендже и заявил, что взамен пожертвования может предложить виртуальную посиделку с Робертом Дауни-младшим, Крисом Хемсвортом, Скарлетт Йоханссон, Марком Руффало и Джереми Реннером.

«Привет, Instagram! Я принимаю All In Challenge. Мне бросил вызов Крис Прэтт. Идея замечательная — это помогает нуждающимся получить продовольствие во время этого вирусного кошмара. Я рад, что буду участвовать. Вот что я могу предложить вам: виртуальную посиделку со мной и пятью моими лучшими друзьями — Робертом Дауни-младшим, Крисом Хемсвортом, Скарлетт Йоханссон, Марком Руффало и Джереми Реннером. Мы устроим онлайн-встречу, и вы сможете спросить у нас что угодно. Может, поиграем во что-нибудь — я бы рекомендовал Scattergories. И я передаю вызов Себастиану Стэну, Энтони Маки и Билли Портеру».
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Крис Эванс завел страницу в Instagram фотографии
Крис Эванс завел страницу в Instagram фотографии
Крис Эванс завел страницу в Instagram фотографии
Крис Эванс завел страницу в Instagram фотографии
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