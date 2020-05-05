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Бритт Экланд рассказала об эмоциональном насилии в браке с Питером Селлерсом

5 мая
2020 год

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5 мая 2020
Бритт Экланд, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Человек с золотым пистолетом», рассказала о том, как пережила эмоциональное насилие в браке со звездой фильма «Розовая пантера» Питером Селлерсом. Ее заявление опубликовало издание The Guardian.

Бритт Экланд рассказала об эмоциональном насилии в браке с Питером Селлерсом

После неосторожных слов Регины Тодоренко многие отечественные звезды решили заговорить о личном опыте и рассказали о том, как стали жертвами насилия. Тема жестокого обращения с женщинами не утихает в СМИ уже вторую неделю. Зарубежные звезды тоже не остались в стороне от этого непростого вопроса. Так, Бритт Экланд рассказала, как состояла в браке с Питером Селлерсом в течение четырех лет. По ее словам, экс-супруг, страдавший от алкогольной и кокаиновой зависимости, имел и биполярное расстройство. Актриса сообщила, что Селлерс проявлял агрессию, ревновал и контролировал ее жизнь вплоть до выбора гардероба. Он подбирал ей одежду на свой вкус, не учитывая ее предпочтений.

Буквально каждый пятничный вечер Селлерс угрожал Экланд разводом, а в понедельник одаривал подарками или приглашал на примирительный ужин. Супруги часто ссорились. Об этом Бритт Экланд не раз упоминала в своих дневниках.
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Розовая пантераЧеловек с золотым пистолетом

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Бритт Экланд рассказала об эмоциональном насилии в браке с Питером Селлерсом фотографии
Бритт Экланд рассказала об эмоциональном насилии в браке с Питером Селлерсом фотографии
Бритт Экланд рассказала об эмоциональном насилии в браке с Питером Селлерсом фотографии
Бритт Экланд рассказала об эмоциональном насилии в браке с Питером Селлерсом фотографии
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