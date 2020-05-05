ревью

В 45 всё только начинается

Бритт Экланд рассказала об эмоциональном насилии в браке с Питером Селлерсом

Том Круз и Илон Маск снимут первый в мире боевик в открытом космосе

Интервью

Кирилл Соколов: «Если поеду в Голливуд, то позову сниматься Мэг Райан»

Режиссер «Папа, сдохни» рассказывает об успехе в Америке и новой картине, а также советует пять фильмов для карантина