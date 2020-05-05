Бритт Экланд рассказала об эмоциональном насилии в браке с Питером Селлерсом

Бритт Экланд
, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме «Человек с золотым пистолетом
», рассказала о том, как пережила эмоциональное насилие в браке со звездой фильма «Розовая пантера
» Питером Селлерсом
. Ее заявление опубликовало издание The Guardian
.
После неосторожных слов
Регины Тодоренко многие отечественные звезды решили заговорить о личном опыте и рассказали о том, как стали жертвами насилия
. Тема жестокого обращения с женщинами не утихает в СМИ уже вторую неделю. Зарубежные звезды тоже не остались в стороне от этого непростого вопроса. Так, Бритт Экланд рассказала, как состояла в браке с Питером Селлерсом в течение четырех лет. По ее словам, экс-супруг, страдавший от алкогольной и кокаиновой зависимости, имел и биполярное расстройство. Актриса сообщила, что Селлерс проявлял агрессию, ревновал и контролировал ее жизнь вплоть до выбора гардероба. Он подбирал ей одежду на свой вкус, не учитывая ее предпочтений.
Буквально каждый пятничный вечер Селлерс угрожал Экланд разводом, а в понедельник одаривал подарками или приглашал на примирительный ужин. Супруги часто ссорились. Об этом Бритт Экланд не раз упоминала в своих дневниках.