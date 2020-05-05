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Хлоя Севиньи впервые стала мамой

5 мая
2020 год

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5 мая 2020
45-летняя американская актриса Хлоя Севиньи впервые стала мамой. Об этом сообщает издание DailyMail со ссылкой на представителей актрисы.

Хлоя Севиньи впервые стала мамой

На днях звезду с новорожденным ребенком на руках и с ее бойфрендом Синишей Маковичем засняли на улице в Нью-Йорке. О беременности звезды стало известно в начале года. Хлоя опубликовала в инстаграме кадры из фотосессии, в которой она снялась беременной. Автором съемки стал известный кинорежиссер Джим Джармуш. На этом желание Севиньи запечатлеть беременную себя не закончилось и позже актриса снялась полностью обнаженной для издания The Cut.

Сама Хлоя мечтала родить девочку и говорила об этом еще два года назад: «Мне лучше поскорее родить девочку, или не знаю, что будет дальше».
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Хлоя Севиньи впервые стала мамой фотографии
Хлоя Севиньи впервые стала мамой фотографии
Хлоя Севиньи впервые стала мамой фотографии
Хлоя Севиньи впервые стала мамой фотографии
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