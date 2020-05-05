45-летняя американская актриса Хлоя Севиньи
впервые стала мамой. Об этом сообщает издание DailyMail
со ссылкой на представителей актрисы.
На днях звезду с новорожденным ребенком на руках и с ее бойфрендом Синишей Маковичем засняли на улице в Нью-Йорке. О беременности звезды стало известно в начале года
. Хлоя опубликовала в инстаграме кадры из фотосессии, в которой она снялась беременной. Автором съемки стал известный кинорежиссер Джим Джармуш
. На этом желание Севиньи запечатлеть беременную себя не закончилось и позже актриса снялась полностью обнаженной для издания The Cut.
Сама Хлоя мечтала родить девочку и говорила об этом еще два года назад: «Мне лучше поскорее родить девочку, или не знаю, что будет дальше».