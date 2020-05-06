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«Чувствовала себя наитупейшей коровой»: Юлия Пересильд о начале актерской карьеры

6 мая
2020 год

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6 мая 2020
Юлия Пересильд во время самоизоляции часто устраивает прямые эфиры и общается с поклонниками. Так, недавно актриса рассказывала о том, как проходит ее карантин с детьми в деревне. На этот раз Юлия решила поговорить о начале своей карьеры.

«Чувствовала себя наитупейшей коровой»: Юлия Пересильд о начале актерской карьеры

Актриса призналась, что в начале своего пути думала о том, что у нее едва ли получится засветиться и стать знаменитой. После премьеры «Женитьбы Фигаро» в Театре Наций Юлия всерьез думала уйти из актерской профессии.

«Готовилась к тому, что на следующей день после премьеры я ухожу из этой профессии. Думала: доколе я буду портить жизнь партнерам и всем остальным, чувствовала себя наитупейшей коровой, которая мешает всем остальным играть».

Пересильд призналась, что поверить в себя ей помог Кирилл Серебренников, разговор с которым состоялся после репетиций спектакля.

«Мы просто разговаривали, причем меня разговорить не так просто. И в какой-то момент он сказал: «Спасибо тебе, ты так внимательно слушаешь и пытаешься сделать все задачи, ты мне очень помогаешь». И это было для меня спасением, я вдруг стала в себя верить, что все делаю в правильную сторону — надо продолжать».

Юлия рассказала и о том, что ее дети тоже проявляют интерес к актерской профессии. 10-летняя дочь Маша уже приняла участие в съемках фильма Алексея Учителя с рабочим названием «47. Цой», где сыграла роль мальчика. Пересильд призналась, что неоднозначно относится к съемкам детей в кино.

«Я была в ужасе от того, что дочь будет сниматься. До сих пор не понимаю, как согласилась. Дети в кино — особая графа, я не уверена, что это всегда полезно».
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«Чувствовала себя наитупейшей коровой»: Юлия Пересильд о начале актерской карьеры фотографии
«Чувствовала себя наитупейшей коровой»: Юлия Пересильд о начале актерской карьеры фотографии
«Чувствовала себя наитупейшей коровой»: Юлия Пересильд о начале актерской карьеры фотографии
«Чувствовала себя наитупейшей коровой»: Юлия Пересильд о начале актерской карьеры фотографии
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