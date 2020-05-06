Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Я проста как хлебушек»: Любовь Толкалина страдает от собственной доверчивости

6 мая
2020 год

Лайфстайл >>
6 мая 2020
Карантинная откровенность поощряется сегодня огромным количеством прямых эфиров и интервью с участием засидевшихся в заточении звёзд шоу-бизнеса. Но даже если тебя ещё не позвали в прямой эфир или на интервью, всегда можно пооткровенничать со своими подписчиками в соцсетях. Любовь Толкалина призналась своим подписчикам в Инстаграме в том, что часто становится объектом манипуляций и страдает от собственной доверчивости. Актриса не стала уточнять, какие именно события подтолкнули её на это признание, зато попросила совета у подписчиков.

«Я проста как хлебушек»: Любовь Толкалина страдает от собственной доверчивости

«Друзья! - Я-Лох!!!! Я как вот этот щен. Лопушок. Я проста как хлебушек, как сказала бы моя дочь.... Говорю сейчас о своей доверчивости, от которой безмерно страдаю. Чрезмерно доверчивого человека легко обмануть – в этом и заключается основная опасность. Доверчивый не склонен проверять тех, с кем собирается иметь дело (будь то продавец, фирма, оказывающая услуги, работодатель, или просто знакомый, который предложил поучаствовать в проекте или попросил денег в долг и клянется вернуть). Он просто открыт и судит по себе: ему кажется, раз он не способен никого обмануть, то и его не обманут. Он боится показаться чересчур подозрительным или недоверчивым, если попросит каких-то гарантий, что его не обманут. Он боится этим обидеть. В итоге то и дело рискует оказаться обманутым. Этим могут воспользоваться не слишком порядочные люди. Причем, сам лопушок не будет замечать, что им просто манипулируют и пользуются. Он будет наивно считать, что именно так и проявляет себя настоящая любовь....Что делать с этим? Как быть открытым и доверять, но бдить?»
версия для печати
Ссылки по теме
Чехова, Хилькевич и Малиновская рассказали о том, как пережили насилие
Поиск по меткам
откровениесоцсети
персоны
Любовь Толкалина

фотографии >>
«Я проста как хлебушек»: Любовь Толкалина страдает от собственной доверчивости фотографии
«Я проста как хлебушек»: Любовь Толкалина страдает от собственной доверчивости фотографии
«Я проста как хлебушек»: Любовь Толкалина страдает от собственной доверчивости фотографии
«Я проста как хлебушек»: Любовь Толкалина страдает от собственной доверчивости фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Гараж

Скорбим

Татьяна Паркина
6 мая ушла из жизни актриса Татьяна Паркина.
Валерий Шувалов
3 мая ушел из жизни оператор Валерий Шувалов.

День рождения >>

Александр Белявский
Николай Годовиков
Игорь Гордин
Леонид Громов
Александр Демич (II)
Юрий Пузырёв
Александра Ребенок
Евгения Туркова
Владимир Этуш
Рудольф Валентино
Стюарт Грэйнджер
Рома Дауни
Кристиан Клавье
Джордж Клуни
Анн Парийо
Орсон Уэллс
все родившиеся 6 мая >>

Афиша кино >>

Клятва
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2019
Матера – город из камня
Италия, 2019
Выбивая долги
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Найти Анну Франк
драма, исторический фильм
Бельгия, Израиль, Люксембург, Нидерланды, Франция, 2020
Приключения котёнка Пелле
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, экранизация
Швеция, 2020
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
Страшные истории для рассказа у костра
фильм ужасов
Казахстан, 2018
Запретная зона
триллер
Беларусь, 2020
Запретная кухня
драма, комедия
Бразилия, США, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен