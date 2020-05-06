«Я проста как хлебушек»: Любовь Толкалина страдает от собственной доверчивости

Карантинная откровенность поощряется сегодня огромным количеством прямых эфиров и интервью с участием засидевшихся в заточении звёзд шоу-бизнеса. Но даже если тебя ещё не позвали в прямой эфир или на интервью, всегда можно пооткровенничать со своими подписчиками в соцсетях. Любовь Толкалина призналась своим подписчикам
в Инстаграме в том, что часто становится объектом манипуляций и страдает от собственной доверчивости. Актриса не стала уточнять, какие именно события подтолкнули её на это признание, зато попросила совета у подписчиков.
«Друзья! - Я-Лох!!!! Я как вот этот щен. Лопушок. Я проста как хлебушек, как сказала бы моя дочь.... Говорю сейчас о своей доверчивости, от которой безмерно страдаю. Чрезмерно доверчивого человека легко обмануть – в этом и заключается основная опасность. Доверчивый не склонен проверять тех, с кем собирается иметь дело (будь то продавец, фирма, оказывающая услуги, работодатель, или просто знакомый, который предложил поучаствовать в проекте или попросил денег в долг и клянется вернуть). Он просто открыт и судит по себе: ему кажется, раз он не способен никого обмануть, то и его не обманут. Он боится показаться чересчур подозрительным или недоверчивым, если попросит каких-то гарантий, что его не обманут. Он боится этим обидеть. В итоге то и дело рискует оказаться обманутым. Этим могут воспользоваться не слишком порядочные люди. Причем, сам лопушок не будет замечать, что им просто манипулируют и пользуются. Он будет наивно считать, что именно так и проявляет себя настоящая любовь....Что делать с этим? Как быть открытым и доверять, но бдить?»