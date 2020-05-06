Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Я её кормлю, пою, оплачиваю квартплату за три квартиры»: Марат Башаров о содержании бывшей жены

6 мая
2020 год

Лайфстайл >>
6 мая 2020
В последнее время творческая деятельность Марата Башарова ограничивается гастролями по различным ток-шоу, в которых Марат выступает с номером «Конечно, бил», рассказывая о причинах своих разводов с Екатериной Архаровой и Елизаветой Шевырковой. Впрочем, эти откровения, рассказанные с позиции «сурового, но справедливого мужа», сослужили актёру плохую службу - на фоне скандала с Региной Тодоренко общественность с новыми силами принялась за актёра. Возмущенные словами и действиями Марата интернет-пользователи создали петицию с требованием лишить актёра звания заслуженного артиста Республики Татарстан и Государственной премии РФ.

«Я её кормлю, пою, оплачиваю квартплату за три квартиры»: Марат Башаров о содержании бывшей жены

В попытках оправдаться актёр ещё в конце апреля выложил в Инстаграме видео ссоры с бывшей женой Елизаветой Шевырковой, которой он годом ранее сломал нос. На видео Елизавета, приехавшая в загородный дом к Башарову за сыном Марселем, упрекает актера в том, что он напился при ребёнке. «Ты одному ребенку уже психику сломал (видимо, имеется в виду старшая дочь актера Амели - прим.ред.), хочешь и моему?! Не дам!» - заявила Елизавета и, обозвав Марата падлой, пообещала в следующий раз приехать с полицией.

«Я её кормлю, пою, оплачиваю квартплату за три квартиры»: Марат Башаров о содержании бывшей жены
фото: Елизавета Шевыркова с сыном Марселем

В интервью изданию «Комсомольская правда» актёр объяснил причину, по которой решил записать и выложить это видео: «Хотел показать, что Лиза меня оскорбляет. За что со мной так поступать? Я её кормлю, пою, оплачиваю квартплату за три квартиры, которые ей подарил. Мы сделали из трех квартир одну большую, я оплатил в ней ремонт. Она, получив дарственную на эту большую квартиру, сразу поменяла замки в дверях. Оплачиваю два подземных гаража, которые подарил вместе с квартирами. Даю ей 140 тысяч рублей в месяц алиментов на ребенка. Оплачиваю домработницу, даже её машину мою и обслуживаю - она же девушка. Привожу ей дорогие подарки с гастролей… И за что ко мне такое отношение?»
версия для печати
Ссылки по теме
Марат Башаров прокомментировал обвинения в домашнем насилии

Интернет-пользователи требуют лишить Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана

«Бухать надо бросать!»: Марат Башаров признался, что хочет вернуть жену
Поиск по меткам
деньгидетиздоровьенасилиеразвод/расставание
персоны
Екатерина АрхароваМарат Башаров

фотографии >>
«Я её кормлю, пою, оплачиваю квартплату за три квартиры»: Марат Башаров о содержании бывшей жены фотографии
«Я её кормлю, пою, оплачиваю квартплату за три квартиры»: Марат Башаров о содержании бывшей жены фотографии
«Я её кормлю, пою, оплачиваю квартплату за три квартиры»: Марат Башаров о содержании бывшей жены фотографии
«Я её кормлю, пою, оплачиваю квартплату за три квартиры»: Марат Башаров о содержании бывшей жены фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Гараж

Скорбим

Татьяна Паркина
6 мая ушла из жизни актриса Татьяна Паркина.
Валерий Шувалов
3 мая ушел из жизни оператор Валерий Шувалов.

День рождения >>

Александр Белявский
Николай Годовиков
Игорь Гордин
Леонид Громов
Александр Демич (II)
Юрий Пузырёв
Александра Ребенок
Евгения Туркова
Владимир Этуш
Рудольф Валентино
Стюарт Грэйнджер
Рома Дауни
Кристиан Клавье
Джордж Клуни
Анн Парийо
Орсон Уэллс
все родившиеся 6 мая >>

Афиша кино >>

Клятва
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2019
Матера – город из камня
Италия, 2019
Выбивая долги
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Найти Анну Франк
драма, исторический фильм
Бельгия, Израиль, Люксембург, Нидерланды, Франция, 2020
Приключения котёнка Пелле
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, экранизация
Швеция, 2020
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
Страшные истории для рассказа у костра
фильм ужасов
Казахстан, 2018
Запретная зона
триллер
Беларусь, 2020
Запретная кухня
драма, комедия
Бразилия, США, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен