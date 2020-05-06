«Я её кормлю, пою, оплачиваю квартплату за три квартиры»: Марат Башаров о содержании бывшей жены

В интервью изданию «Комсомольская правда» актёр объяснил причину, по которой решил записать и выложить это видео: «Хотел показать, что Лиза меня оскорбляет. За что со мной так поступать? Я её кормлю, пою, оплачиваю квартплату за три квартиры, которые ей подарил. Мы сделали из трех квартир одну большую, я оплатил в ней ремонт. Она, получив дарственную на эту большую квартиру, сразу поменяла замки в дверях. Оплачиваю два подземных гаража, которые подарил вместе с квартирами. Даю ей 140 тысяч рублей в месяц алиментов на ребенка. Оплачиваю домработницу, даже её машину мою и обслуживаю - она же девушка. Привожу ей дорогие подарки с гастролей… И за что ко мне такое отношение?»