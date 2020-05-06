«Посижу-ка я дома, повяжу крючком в ожидании менопаузы»: Кейт Бекинсейл о дискриминации зрелых женщин

46-летняя Кейт Бекинсейл
стала героиней июньского номера журнала Women's Health
. В интервью изданию актриса поделилась нетривиальными взглядами на брак, а также затронула тему дискриминации по возрасту в отношении женщин.
После 15-летнего брака с режиссёром Леном Уайзманом
, с которым Кейт разошлась в 2015 году, актриса стала иначе смотреть на брак: «Думаю, гораздо больше людей могли бы сохранить свой брак, если бы не были вынуждены жить друг с другом в одном доме. Быть замужем вроде как легко, а вот жить с кем-то бок о бок в одном пространстве - это слишком. А ещё я думаю, что именно женщины (хотя это обобщение) склонны подчинять свои нужды и подстраиваться под того, кто находится с ними в одном пространстве. Так что если ты живёшь с мужем, возлюбленным, детьми или родителями, частенько твои идеи о том, что бы ты хотела сделать, заканчиваются тем, что ты идёшь на уступки со словами «А, ну ладно, нет так нет». Так что это весьма приятно, когда у тебя есть возможность не пребывать постоянно в состоянии компромисса»
.
После развода с Уайзманом Кейт, к великому негодованию консервативной прослойки общества, позволяет себе мезальянсы с юношами, которые вдвое моложе неё. Самые продолжительные отношения за последние пять лет у Кейт были с 26-летним актером и комиком Питом Дэвидсоном
- их роман продлился четыре месяца, в течение которых Кейт была вынуждена выслушивать и читать остроумные комментарии о своём преклонном возрасте. При этом никто не осаждает подобной критикой, например, 53-летнего Венсана Касселя
, который воспитывает годовалого ребёнка с 23-летней моделью Тиной Кунаки
.
«Быть женщиной старше 32 лет и продолжать при этом развлекаться - это почти что политический акт. И под словом «развлекаться» я даже не имею в виду алкоголь, наркотики и вечеринки - это всё не про меня. Но просто позволить себе выглядеть глупо, выходить в свет или не выходить. «Посижу-ка я дома, повяжу крючком в ожидании менопаузы» - единственная модель поведения, которая не рассматривается как нечто рискованное. Что на мой взгляд, совершенно смехотворно. Я постоянно вижу мужчин, которые в любом возрасте делают всё, что им заблагорассудится - будь то перемены в личной жизни, решение купить мотоцикл или сделать новую татуировку. И никто, глядя на них, не задается вопросом «Почему же он не родил побольше детишек?», или «Он вообще собирается заводить семью и детей?», или «Почему он меняет женщин как перчатки?»