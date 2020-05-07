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«Незнакомец может разрушить ваши отношения, и это не запрещено»: Флоренс Пью о нездоровой ситуации, сложившейся в соцсетях

7 мая
2020 год

Лайфстайл >>
7 мая 2020
Флоренс Пью стала героиней июньского номера британского издания «Elle», в интервью которому в очередной раз высказалась о ненормальной ситуации, складывающейся в социальных сетях.

«Незнакомец может разрушить ваши отношения, и это не запрещено»: Флоренс Пью о нездоровой ситуации, сложившейся в соцсетях

В начале апреля 2020 года Флоренс опубликовала фотографию, подтвердившую слухи о её романе с актёром Заком Браффом, который старше актрисы на 21 год. И хотя зачастую подобная разница в возрасте в парах, где мужчина старше, никого не смущает, в случае Пью и Браффа произошёл сбой в системе. Подписчики Флоренс в Инстаграме набросились на Браффа с критикой и оскорблениями (как будто Брафф принудил Флоренс к отношениям против её воли). Через неделю Флоренс записала видео-обращение, в котором поставила зарвавшихся подписчиков на место. Актриса заявила, что не позволит подобного поведения на своих страницах в соцсетях и напомнила совершенно незнакомым людям, которые лезут без очереди в её личную жизнь, что у них нет на это никакого права.

«Незнакомец может разрушить ваши отношения, и это не запрещено»: Флоренс Пью о нездоровой ситуации, сложившейся в соцсетях

Как это ни странно, в современном мире эмансипированная женщина, зарабатывающая деньги собственным трудом с 17 лет, всё ещё вынуждена отстаивать перед обществом своё право на отношения по собственному желанию. «Эта часть человеческой жизнедеятельности мне всегда казалась дикой. Я стала актрисой, потому что мне нравится играть и я не против того, чтобы люди наблюдали за тем, что я делаю. Но у них нет никакого права поучать меня по поводу моей личной жизни. Я знаю, что одна из сторон популярности - вторжение незнакомцев в твою личную жизнь. Но это совершенная дикость - что обычным людям позволено транслировать такое количество ненависти и высказывать своё мнение о моей личной жизни, которую, я кстати, даже не выставляю напоказ и не делаю достоянием общественности. Это странный аспект славы, которая позволяет тысячам людей разорвать тебя на куски, несмотря на то, что ты даже не делился с ними этой частью себя. Я не хочу обсуждать свою личную жизнь - это не то, что мне хотелось бы как-то выделять, но разве это не странно, что какой-то незнакомец может полностью разрушить ваши отношения, и что это не запрещено?»

«Незнакомец может разрушить ваши отношения, и это не запрещено»: Флоренс Пью о нездоровой ситуации, сложившейся в соцсетях

Странно. Ещё более странно, когда незнакомец, испытывающий дискомфорт из-за возможных перемен в твоей личной жизни, начинает тебе угрожать убийством и анонимно гадить. Об этом не понаслышке знают звёзды сериала «Ривердейл» Коул Спраус и Лили Рейнхарт, столкнувшиеся с ужасной травлей на основании неподтверждённых слухов об измене и расставании.
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«Незнакомец может разрушить ваши отношения, и это не запрещено»: Флоренс Пью о нездоровой ситуации, сложившейся в соцсетях фотографии
«Незнакомец может разрушить ваши отношения, и это не запрещено»: Флоренс Пью о нездоровой ситуации, сложившейся в соцсетях фотографии
«Незнакомец может разрушить ваши отношения, и это не запрещено»: Флоренс Пью о нездоровой ситуации, сложившейся в соцсетях фотографии
«Незнакомец может разрушить ваши отношения, и это не запрещено»: Флоренс Пью о нездоровой ситуации, сложившейся в соцсетях фотографии
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