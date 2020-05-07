Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Данила Козловский стал медиадонором

7 мая
2020 год

Лайфстайл >>
7 мая 2020
Имя Данилы Козловского теперь не так часто появляется в СМИ, виной тому, как признался сам актер, его новорожденная дочка. На днях Козловский опубликовал фотографию с малышкой и рассказал о прошедшем юбилее и планах на жизнь.

Данила Козловский стал медиадонором

Козловский признался, что отвечает на поздравления с небольшим опозданием, однако артист заметил, что каждая строчка оказалась не просто приятной, а попадающей в самое сердце.

«Я, как всегда с опозданием, но на это были серьёзные причины (если хочешь рассмешить ребёнка, расскажи ему о своих планах). Хочу вам сказать огромное спасибо за тот шквал поздравлений, которые я получил! Простите, что не смог ответить каждому и лично. К моему счастью, это просто физически невозможно. Я был очень тронут таким количеством доброты, нежности и тепла! Поверьте, ничего не проходит мимо и не принимается, как должное. Все попадает в сердце. Спасибо вам за это!»

Данила также сообщил, что теперь в его планы входит помощь фондам. Козловский намерен стать медиадонором, а его гонорары за рекламу частично или полностью пойдут на благотворительность.

«Это не просто реклама, ведь гонорары медиадоноры жертвуют на покупку детям бинтов и медикаментов. Вот такое дело. Призываю моих коллег по цеху и подписчиков с большой аудиторией – тоже стать частью проекта!»
версия для печати
Ссылки по теме
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
СМИ: Данила Козловский уехал в Америку на роды Ольги Зуевой
Поиск по меткам
благотворительностьдети
персоны
Данила Козловский

фотографии >>
Данила Козловский стал медиадонором фотографии
Данила Козловский стал медиадонором фотографии
Данила Козловский стал медиадонором фотографии
Данила Козловский стал медиадонором фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Гараж

Скорбим

Татьяна Паркина
6 мая ушла из жизни актриса Татьяна Паркина.
Валерий Шувалов
3 мая ушел из жизни оператор Валерий Шувалов.

День рождения >>

Владимир Антонов
Дарья Балабанова
Вероника Вернадская
Любовь Германова
Сергей Громов
Леонид Дьячков
Валерий Панков
Фуркат Файзиев
Михаил Шилов
Ульрих Аншютц
Энн Бакстер
Марита Бёме
Мацей Закосьцельны
Рэндолл 'Текс' Кобб
Гари Купер
Радослав Пазура
все родившиеся 7 мая >>

Афиша кино >>

Клятва
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2019
Матера – город из камня
Италия, 2019
Выбивая долги
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Найти Анну Франк
драма, исторический фильм
Бельгия, Израиль, Люксембург, Нидерланды, Франция, 2020
Приключения котёнка Пелле
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, экранизация
Швеция, 2020
Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
Страшные истории для рассказа у костра
фильм ужасов
Казахстан, 2018
Запретная зона
триллер
Беларусь, 2020
Запретная кухня
драма, комедия
Бразилия, США, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен