Данила Козловский стал медиадонором

Имя Данилы Козловского
теперь не так часто появляется в СМИ, виной тому, как признался сам актер, его новорожденная дочка
. На днях Козловский опубликовал фотографию с малышкой и рассказал о прошедшем юбилее и планах на жизнь.
Козловский признался, что отвечает на поздравления с небольшим опозданием, однако артист заметил, что каждая строчка оказалась не просто приятной, а попадающей в самое сердце.
«Я, как всегда с опозданием, но на это были серьёзные причины (если хочешь рассмешить ребёнка, расскажи ему о своих планах). Хочу вам сказать огромное спасибо за тот шквал поздравлений, которые я получил! Простите, что не смог ответить каждому и лично. К моему счастью, это просто физически невозможно. Я был очень тронут таким количеством доброты, нежности и тепла! Поверьте, ничего не проходит мимо и не принимается, как должное. Все попадает в сердце. Спасибо вам за это!»
Данила также сообщил, что теперь в его планы входит помощь фондам. Козловский намерен стать медиадонором, а его гонорары за рекламу частично или полностью пойдут на благотворительность.
«Это не просто реклама, ведь гонорары медиадоноры жертвуют на покупку детям бинтов и медикаментов. Вот такое дело. Призываю моих коллег по цеху и подписчиков с большой аудиторией – тоже стать частью проекта!»