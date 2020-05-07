Данила Козловский стал медиадонором

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Эштон Катчер продемонстрировал волосы на груди и довел Джимми Фэллона до слез

Сокращение дистанции опасно не только с точки зрения эпидемиологии

«Незнакомец может разрушить ваши отношения, и это не запрещено»: Флоренс Пью о нездоровой ситуации, сложившейся в соцсетях

6 мая

«Посижу-ка я дома, повяжу крючком в ожидании менопаузы»: Кейт Бекинсейл о дискриминации зрелых женщин

А также о том, что гипотетически поможет сохранить больше браков