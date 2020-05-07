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Эштон Катчер продемонстрировал волосы на груди и довел Джимми Фэллона до слез

7 мая
2020 год

Лайфстайл >>
7 мая 2020
Джимми Фэллон вышел в прямой эфир с Милой Кунис и Эштоном Катчером. Актеры поговорили о жизни на самоизоляции и сыграли в любимую игру телеведущего.

Эштон Катчер продемонстрировал волосы на груди и довел Джимми Фэллона до слез

По правилам игры, на вопрос, адресованный Эштону, должна была ответить Мила. Джимми спросил, чем же актер планирует заняться после завершения карантина.

«Мое любимое занятие — ходить по улице голым. Посмотрите на меня! У меня волосы на груди — в виде знака Бэтмена, а я даже не знаю, для чего».

После такого ответа Эштон продемонстрировал волосы на груди и довел телеведущего до слез.

Конечно, помимо того, что супруги неплохо умеют дурачиться, они прекрасно разбираются и в воспитании детей. Так, Мила и Эштон рассказали, как им удается выкроить 20 минут свободного времени, делегируя обязанности по наставлению детей своим друзьям.

«Мы попросили наших друзей иногда устраивать 20-минутные Zoom-сессии с нашими детьми. Мы сказали: учите их чему угодно — как составлять цветочные композиции, основам архитектуры, еще чему-то. Таким образом, у нас появляется 20 минут, когда мы не занимаемся детьми, а они общаются с другими людьми и получают что-то новое».

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Эштон Катчер продемонстрировал волосы на груди и довел Джимми Фэллона до слез фотографии
Эштон Катчер продемонстрировал волосы на груди и довел Джимми Фэллона до слез фотографии
Эштон Катчер продемонстрировал волосы на груди и довел Джимми Фэллона до слез фотографии
Эштон Катчер продемонстрировал волосы на груди и довел Джимми Фэллона до слез фотографии
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