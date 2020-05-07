Эштон Катчер продемонстрировал волосы на груди и довел Джимми Фэллона до слез

По правилам игры, на вопрос, адресованный Эштону, должна была ответить Мила. Джимми спросил, чем же актер планирует заняться после завершения карантина.
«Мое любимое занятие — ходить по улице голым. Посмотрите на меня! У меня волосы на груди — в виде знака Бэтмена, а я даже не знаю, для чего».
После такого ответа Эштон продемонстрировал волосы на груди и довел телеведущего до слез.
Конечно, помимо того, что супруги неплохо умеют дурачиться, они прекрасно разбираются и в воспитании детей. Так, Мила и Эштон рассказали, как им удается выкроить 20 минут свободного времени, делегируя обязанности по наставлению детей своим друзьям.
«Мы попросили наших друзей иногда устраивать 20-минутные Zoom-сессии с нашими детьми. Мы сказали: учите их чему угодно — как составлять цветочные композиции, основам архитектуры, еще чему-то. Таким образом, у нас появляется 20 минут, когда мы не занимаемся детьми, а они общаются с другими людьми и получают что-то новое».