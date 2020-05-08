Кевин Спейси сравнил свой скандал с домогательствами с развитием пандемии коронавируса

Кевин Спейси
сравнил свой скандал из-за домогательств
с пандемией коронавируса. Его слова приводит издание Daily Mail
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Артист вспомнил, как резко изменилась его жизнь в 2017 году.
«Моя работа, многие мои отношения, мое положение в отрасли — все это исчезло в считаные часы».
Он рассказал, что за последние три года вообще не появлялся в больших проектах и добавил, что старается не сравнивать свою историю с историями других людей, так как это может обесценивать их опыт. Он также сообщил, что понимает, что испытывают люди, которые потеряли работу из-за пандемии COVID-19.
«В этом случае я чувствую, что могу понять, каково это, когда твой мир внезапно останавливается. Хотя мы, возможно, оказались в похожих ситуациях, но по совершенно разным причинам и обстоятельствам, я все же считаю, что некоторые из эмоциональных переживаний ощущаются одинаково».