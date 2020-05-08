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У Марии Иваковой диагностирована коронавирусная инфекция

8 мая
2020 год

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8 мая 2020
Участница шоу «Танцы со звездами», телеведущая Мария Ивакова сообщила своим подписчикам в Инстаграме о том, что её тест на covid-19 дал положительный результат:
«Все мои тесты на covid-19 оказались положительными. Хорошая новость, что температуры нет, а из симптомов только ломота в мышцах и отсутствие обоняния. Связалась со своим доктором, мне прописали мощную противовирусную терапию. Пью много воды, сплю и позитивно мыслю».

У Марии Иваковой диагностирована коронавирусная инфекция

Несколькими днями ранее Мария предупредила зрителей «Танцев со звездами», что в целях безопасности отсидится дома в ожидании результатов теста:
«Друзья, мы всю неделю готовили для вас супер-джайв, но увы, сегодня мы не будем танцевать в «Танцах со звездами». В целях безопасности я и Евгений Папунаишвили сегодня дома. Вчера вечером продюсер сообщил, что мой тест на covid-19 отправлен на дополнительную верификацию в Роспотребнадзор, и только через несколько дней можно будет получить результат (надеюсь, он будет отрицательным). У Жени и остальных участников результаты отрицательные. Я чувствую себя хорошо, температуры нет, и аппетит по-прежнему крепкий».

У Марии Иваковой диагностирована коронавирусная инфекция
фото: Мария Ивакова и Евгений Папунаишвили

Что самое интересное, коронавирусная инфекция так и не была обнаружена не только у партнёра Марии по танцам Евгения Папунаишвили, но и у её возлюбленного, актёра Никиты Ефремова: «Как это получилось, я не знаю. В общем, ни в танцах со звёздами, ни на улице минимум две недели вы меня не увидите. Надеюсь, больше ни у кого из тех, с кем я контактировала, вируса не обнаружат. А где я его могла подхватить - не знаю. Буду вас держать в курсе событий».

У Марии Иваковой диагностирована коронавирусная инфекция
фото: Мария Ивакова и Никита Ефремов
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