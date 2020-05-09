Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Милла Йовович прочитала «Муху-Цокотуху» на русском языке

9 мая
2020 год

Лайфстайл >>
9 мая 2020
Милла Йовович родилась в Киеве, а уже через пять лет переехала с мамой сначала в Лондон, а потом в США. Несмотря на короткий период детства, проведенный в Украине, Милла неплохо изъясняется по-русски благодаря своей маме, советской актрисе Галине Логиновой. Актриса часто дублирует свои посты в Инстаграме на русском языке и периодически демонстрирует своей русскоязычной аудитории принадлежность к общему культурному коду.

Милла Йовович прочитала «Муху-Цокотуху» на русском языке
фото: Милла Йовович с мамой Галиной Логиновой

Поэтому, когда организаторы проекта «Сказки на дому» попросил Миллу примкнуть к рядам российских звёзд, читающих сказки онлайн, актриса без колебаний согласилась и прочитала в Инстаграме сказу Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха».

Милла Йовович прочитала «Муху-Цокотуху» на русском языке

«Всем привет. «Сказки на дому» попросили меня почитать сказку детям, застрявшим на карантине, и я решила прочитать любимую сказку из собственного детства - Муху-Цокотуху. Она про муху, которая закатила праздник по случаю дня рождения, но угодила в плен к пауку и была в итоге спасена комаром. Сначала я запишу несколько своих любимых историй на русском языке, потом уже постараюсь почитать пару-тройку историй на английском для детей постарше», - написала Милла.
Судя по тому, что Милла практически не сверялась с текстом книги, сказку про Муху-Цокотуху она давно знает наизусть.

версия для печати
Ссылки по теме
Меган Маркл и принц Гарри выпустят книгу о разрыве с королевской семьей
Поиск по меткам
книгикоронавируссоцсети
персоны
Милла ЙововичГалина Логинова

фотографии >>
Милла Йовович прочитала «Муху-Цокотуху» на русском языке фотографии
Милла Йовович прочитала «Муху-Цокотуху» на русском языке фотографии
Милла Йовович прочитала «Муху-Цокотуху» на русском языке фотографии
Милла Йовович прочитала «Муху-Цокотуху» на русском языке фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Как снимали войну

Скорбим

Наталья Оленина
6 мая ушла из жизни актриса Наталья Оленина.
Татьяна Паркина
6 мая ушла из жизни актриса Татьяна Паркина.
Валерий Шувалов
3 мая ушел из жизни оператор Валерий Шувалов.

День рождения >>

Фёдор Бондарчук
Виктория Герасимова
Инна Гулая
Алеса Качер
Игорь Ледогоров
Фархад Махмудов
Булат Окуджава
Ольга Павловец
Станислав Соколов
Андрей Стоянов
Педро Армендарис
Ричард Семлер Бартелмес
Кэндис Берген
Росарио Доусон
Джеральдина МакЮэн
Мария Малицкая
Альберт Финни
все родившиеся 9 мая >>

Афиша кино >>

Клятва
биография, военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2019
Матера – город из камня
Италия, 2019
Выбивая долги
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2020
Найти Анну Франк
драма, исторический фильм
Бельгия, Израиль, Люксембург, Нидерланды, Франция, 2020
Приключения котёнка Пелле
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка, экранизация
Швеция, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен