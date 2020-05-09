Милла Йовович прочитала «Муху-Цокотуху» на русском языке

Милла Йовович родилась в Киеве, а уже через пять лет переехала с мамой сначала в Лондон, а потом в США. Несмотря на короткий период детства, проведенный в Украине, Милла неплохо изъясняется по-русски благодаря своей маме, советской актрисе Галине Логиновой. Актриса часто дублирует свои посты в Инстаграме на русском языке и периодически демонстрирует своей русскоязычной аудитории принадлежность к общему культурному коду.
«Всем привет. «Сказки на дому» попросили меня почитать сказку детям, застрявшим на карантине, и я решила прочитать любимую сказку из собственного детства - Муху-Цокотуху. Она про муху, которая закатила праздник по случаю дня рождения, но угодила в плен к пауку и была в итоге спасена комаром. Сначала я запишу несколько своих любимых историй на русском языке, потом уже постараюсь почитать пару-тройку историй на английском для детей постарше», - написала Милла.
Судя по тому, что Милла практически не сверялась с текстом книги, сказку про Муху-Цокотуху она давно знает наизусть.