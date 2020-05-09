Максим Галкин, Гарик Мартиросян и другие звёзды записали песню ко Дню Победы

Режим самоизоляции лишил граждан России возможности с размахом отпраздновать 75-ую годовщину Победы в Великой отечественной войне. Россияне остались без парада и шествия «Бессмертного полка». Из привычных «атрибутов» Дня победы во время пандемии остались только воздушный парад и салют. И парадоксальные рекомендации властей: во время салюта гражданам следует оставаться дома и смотреть салют по телевизору - чтобы не мешать кому-то зарабатывать усугублять эпидемиологическую ситуацию.
Написавший музыку певец Сосо Павлиашвили рассказал об идее записи композиции, которую он написал 25 лет назад совместно с Михаилом Исаевичем Таничем: «Накануне мы с моим другом и братом Гариком Мартиросяном как раз думали о том, чтобы поддержать людей в самоизоляции и записать мажорную, позитивную песню. Мы сразу собрали настоящее созвездие наших друзей, коллег, и на студии нашего брата и друга — Григория Лепса — собрали голоса, записанные по домам. Гарик Мартиросян, со своей стороны, сделал видео версию этой песни».