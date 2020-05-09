«Грудь я уменьшала два раза»: Екатерина Варнава рассказала о неудачной пластической операции

Екатерина Варнава стала гостьей свежего выпуска youtube-шоу «Осторожно, Собчак!», в котором рассказала о своём новом статусе, пластических операциях, издевательствах в школе и неудачных инвестициях.
С хореографом Константином Мякиньковым Варнава встречалась в общей сложности около шести лет. Три года назад пара объявила о помолвке - но до узаконивания отношений дело так и не дошло: «Мы с Константином Сергеевичем разошлись. Эту квартиру я снимаю одна. Мы разъехались, и как бы ни банально это звучало, остаемся в потрясающих отношениях. Мы общаемся, дружим, но настал такой период, когда мне и ему нужно двигаться дальше. Это не момент измены, хотя так расстаться было бы даже проще. Потому что расставались мы тяжело из-за того, что я в какой-то момент поняла, что ничего не двигается. Свадьба как таковая уже не нужна в этих отношениях, и она ничего не изменит. Детей надо было заводить, наверное, раньше, потому что уже тоже в целом ничего не поменяется. Просто в какой-то момент страстные отношения потихоньку переквалифицировались в сестринские, родственные».
фото: Екатерина Варнава с Константином Мякиньковым
Расставание произошло почти год назад, но Варнава по какой-то причине не афишировала эту информацию: «Я сейчас скажу срок, и половина наших общих знакомых просто выпадут в осадок и после этого интервью перестанут со мной здороваться. Почти год.
У меня за год ничего не случилось. Не было никаких отношений ни с кем. Не было какой-то мотивации и причины, по которой я не рассказывала о расставании. Просто не было случая и надобности об этом рассказать. Один известный артист сказал мне: «Дура, пока ты не выложишь об этом пост - ты будешь одна».
Также телеведущая развеяла несколько слухов о своей внешности. Варнава действительно прибегала к помощи пластических хирургов, но далеко не с самым стандартным запросом.
«Меня обвиняют в огромном количестве пластических операций. На лице нет ни одной пластической операции. Я ни разу не трогала свой нос и не собираюсь, потому что это очень чревато. Потому что 60 процентов моего лица - это нос. И это будет очень заметно. И мне, в принципе, он нравится. Я когда-то закачала себе губы и потом их выкачала.
У меня была грудь шестого размера. Грудь я уменьшала два раза. Один раз это была неудачная операция в Америке, а второй раз в России - удачная. Это сложная операция, там убирают лишнюю кожу. Это якорный шов, который невозможно удалить, он будет на протяжении всей твоей жизни. И мне с одной стороны сделали неаккуратный шов, который впоследствие стал давить на лимфоузел, и все это стало опухать и раздражаться. Пришлось переделывать - мне по шву опять разрезали, но уже в Москве, и на этот раз всё было хорошо.
Я решилась на эту операцию, потому что когда я сильно похудела, мне нужно было что-то сделать, потому что это было эстетически некрасиво в первую очередь. А во-вторых, физически тяжело с этим ходить.
Что касается обвинений в пластике лица - ребята, похудейте на 20 килограмм. У вас очень изменится лицо. У вас появятся скулы, у вас появится линия подбородка, вы станете выглядеть по-другому».