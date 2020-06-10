Никита Михалков заявил, что проект Германа Грефа уничтожит традиционное образование

Никита Михалков продолжает обвинять Германа Грефа в уничтожении традиционного образования. В эфире свежего выпуска «БесогонTV» Михалков порассуждал о программе «Образование-2030», заявив, что пандемия как раз является отличной почвой для создания таких проектов.
«Эта программа идет под соусом оптимизации, инновации, прогресса и этими маскировочными словами она приводится в жизнь. Получается, что для этого рода деятельности, этого рода внедрения цифровых платформ пандемия – мать родная».
Михалков рассмотрел программу, предложенную Грефом, по пунктам и объяснил зрителям, к чему ведет такой тип инновационного образования.
«Вот раздел «Смерть форматов». И по этому плану к 2025 году должны умереть диплом об окончании учебного заведения. А к 2035 году должны будут исчезнуть общеобразовательная школа, исследовательский университет, текст (книга, статья) как доминирующая форма передачи знаний. Книга. То есть гигантская многовековая культура книгоиздания, культура чтения книги».
Никита Сергеевич подытожил выпуск передачи мыслью, в которой вновь прослеживалась тенденция разделения общества на слои и касты. Об этом он подробно рассказывал в предыдущем эпизоде «Сломает ли Google шпиль МГУ?». Режиссер уверен, что внедрение проекта «Образование-2030» будет сложно осуществить в разных регионах России, из-за чего некоторые части необъятной Родины окажутся откинутыми назад в развитии.
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