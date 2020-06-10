МЕНЮ
войти
Полная версия
Смотреть онлайн
Рейтинг фильмов
Новости
Кастинг
Актёры
Фильмы
За кадром
Театр
Интервью
Рецензии
История
Гостевая книга
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Новости
Дозорные
Лайфстайл
Новости кино
Новости театра
Кастинг
Информация
Заказ портфолио
Поиск
Актёры
Российские актеры
Советские актеры
Знаменитости в кино
Актеры Ближнего Зарубежья
Актеры Российской империи
Голливудские актеры
Европейские актеры
Азиатские актеры
Латиноамериканские актеры
Актеры театра
Участники ВОВ
Артисты фронтовых бригад
Фотографии актеров
Фильмы
График кинопремьер
Смотреть фильмы онлайн
Рейтинг фильмов
Российские фильмы
Российские сериалы
Фильмы Ближнего Зарубежья
Советское кино
Фильмы Российской империи
Голливудские фильмы
Европейское кино
Азиатское кино
Латиноамериканские фильмы
Мультфильмы
Фильмы-спектакли
Короткометражные фильмы
Документальные фильмы
Фильмы в производстве
Ролики фильмов
Постеры фильмов
Кадры из фильмов
Программа ТВ
Кинотеатры, расписание
Кассовые сборы
Неопознанные кадры
За кадром
Режиссеры
Сценаристы
Продюсеры
Операторы
Композиторы
Художники
Каскадеры
Режиссеры-мультипликаторы
Художники-мультипликаторы
Фронтовые кинооператоры
Театр
Актеры театра
Фильмы-спектакли
Театральные деятели
Театры Москвы и Подмосковья
Театры Санкт-Петербурга
Театры России
Театры Ближнего Зарубежья
Театры Дальнего Зарубежья
Театры прошлых лет
Интервью
Киношные интервью
Театральные интервью
Лайфстайл
Рецензии
Рецензии на фильмы
Обзор сериалов
Фестивальная колонка
Арт-хаус в кино
Рецензии на спектакли
История
В этот день родились
В этот день ушли из жизни
Театральная хроника
История театра
Хроника кино
История кино
История кинопроката
Форум
Свободные темы
Вход на форум
Регистрация на форуме
Восстановление пароля
Общение
Гостевая
Контакты
Реклама на сайте
Главная
/
Лайфстайл
/
10 июня 2020
/
Коул Спраус был замечен с Кайей Гербер после расставания с Лили Рейнхарт
Коул Спраус был замечен с Кайей Гербер после расставания с Лили Рейнхарт
Текст новости
Фотографии
Обсуждение
Текст новости
Фотографии
Обсуждение
10 июня
2020 год
январь 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2020
2019
2018
2017
2016
Лайфстайл >>
10 июня 2020
Арестованный во время протестов
Коул Спраус
был замечен на новой акции против полицейского произвола и расовой дискриминации в компании модели
Кайи Гербер
.
Вместе с
Маргарет Куэлли
,
Мэделин Петш
и
Эйсой Гонсалес
они приняли участие в мирной демонстрации. Появившись с Гербер на публике, Колу подогрел слухи о романе с моделью, которые ходили с середины апреля. Тогда поклонники Спрауса и его девушки
Лили Рейнхарт
заметили, что актёры отсиживаются в самоизоляции врозь. А в это время Кайя Гербер публикует в соцсетях снимки из дома Спрауса.
Вся эта детективная деятельность внимательных поклонников вылилась в угрозы и скандал в адрес Коула и довела бедную Лили до нервного срыва
. Недавно близкий знакомый пары подтвердил информацию об их расставании.
версия для печати
Поделитесь с друзьями!
обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Бен Аффлек, Кристен Стюарт, Кара Делевинь присоединились к протестам в Лос-Анджелесе
«Нужно ставить нужды других людей превыше своих страхов»: Меган Маркл о протестах в США
Джона Кьюсака арестовали во время протестов в США
«Не будьте вы такими злое****** му****!»: У Лили Рейнхарт сдали нервы из-за поклонников
Поиск по меткам
Звёзды
,
любовь
,
развод/расставание
персоны
Кайя Гербер
,
Эйса Гонсалес
,
Маргарет Куэлли
,
Мэделин Петш
,
Лили Рейнхарт
,
Коул Спраус
фотографии >>
Перейти в фотоальбом >>
анонс
10 июня
«Плакать — это прямо моё»: Дмитрий Нагиев рассказал о настоящем себе
Рубрика «Актёр без маски»
10 июня
«Что за тупые кружева демагогии?»: Вячеслав Манучаров осудил Ксению Собчак за поддержку Михаила Ефремова
Высказывание ведущей показались актёру неуместными
10 июня
Михаила Ефремова отправили под домашний арест на 2 месяца
В моче актёра были обнаружены следы наркотиков
10 июня
«Кто-то должен сидеть с детьми, пока другой снимается» : Елизавета Боярская о парадоксах работы на удалёнке
Актриса вынуждена считаться с нуждами семьи
МирТесен
Скорбим
10 июня умер сатирик Анатолий Трушкин.
6 июня ушёл из жизни актёр Иван Прайс.
5 июня ушёл из жизни актёр Михаил Кокшенов.
5 июня ушёл из жизни актёр Михаил Жиров.
5 июня ушёл из жизни актёр Герман Журавлёв.
День рождения >>
Антон Батырев
Павел Вишняков
Юлия Джербинова
Виталий Зикора
Анна Казючиц
Анастасия Касилова
Арина Постникова
Валентин Смирнитский
Евгений Стычкин
Джина Гершон
Роберт Каммингс
Венсан Перес
Шейн Уэст
Вероника Феррес
Элизабет Хёрли
Коста Цонев
все родившиеся 10 июня >>
Афиша кино >>
Грейхаунд
боевик, военный фильм, экранизация
США, 2020
Мы умираем молодыми
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Болгария, США, 2019
все фильмы в прокате >>
ревью
Спутник телезрителя
«Облачный атлас»: Шесть жизней
10 июня, 17:10, TV1000
9 комментариев
Новости кино
Не стало писателя-сатирика Анатолия Трушкина
Он скончался от коронавируса в возрасте 78 лет.
Лайфстайл
«Плакать — это прямо моё»: Дмитрий Нагиев рассказал о настоящем себе
Рубрика «Актёр без маски»
Новости кино
Тимур Бекмамбетов спродюсирует для Universal пять скринлайф-проектов
Он высказал идею о сиквеле боевика
«Особо опасен»
в этом формате.
Ролики фильмов
«Окаянные дни»
10 не связанных друг с другом историй об абсурде, который творился с людьми в условиях самоизоляции.
Лайфстайл
«Что за тупые кружева демагогии?»: Вячеслав Манучаров осудил Ксению Собчак за поддержку Михаила Ефремова
Высказывание ведущей показались актёру неуместными
Новости кино
Сервис HBO Max убрал «Унесенных ветром» из своего каталога из-за темы рабства
Это произошло на фоне антирасистских протестов в США.
Обзор сериалов
«Окаянные дни»: Из карантина с любовью
Семен Слепаков заставил освоить скринлайф даже Федора Бондарчука
Ролики фильмов
«Светила». Актеры о сериале
Ева Грин
делится впечатлениями о своем персонаже и сюжете картины.
Главная тема
Что в телефоне у современного синефила: Топ 5 приложений
Рассказываем, что нужно установить на телефон, чтобы лучше ориентироваться в кино
1 комментарий
Ролики фильмов
«Шоу про любовь». Трейлер №2
Известный актер
Константин Крюков
хочет изменить свой имидж.
Ролики фильмов
«Бондарчук». Трейлер на английском языке.
Документальная лента о режиссере, актере и сценаристе
Сергее Бондарчуке
.
обсуждение >>