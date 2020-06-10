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Коул Спраус был замечен с Кайей Гербер после расставания с Лили Рейнхарт

10 июня
2020 год

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10 июня 2020
Арестованный во время протестов Коул Спраус был замечен на новой акции против полицейского произвола и расовой дискриминации в компании модели Кайи Гербер.

Коул Спраус был замечен с Кайей Гербер после расставания с Лили Рейнхарт

Вместе с Маргарет Куэлли, Мэделин Петш и Эйсой Гонсалес они приняли участие в мирной демонстрации. Появившись с Гербер на публике, Колу подогрел слухи о романе с моделью, которые ходили с середины апреля. Тогда поклонники Спрауса и его девушки Лили Рейнхарт заметили, что актёры отсиживаются в самоизоляции врозь. А в это время Кайя Гербер публикует в соцсетях снимки из дома Спрауса. Вся эта детективная деятельность внимательных поклонников вылилась в угрозы и скандал в адрес Коула и довела бедную Лили до нервного срыва. Недавно близкий знакомый пары подтвердил информацию об их расставании.
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Коул Спраус был замечен с Кайей Гербер после расставания с Лили Рейнхарт фотографии
Коул Спраус был замечен с Кайей Гербер после расставания с Лили Рейнхарт фотографии
Коул Спраус был замечен с Кайей Гербер после расставания с Лили Рейнхарт фотографии
Коул Спраус был замечен с Кайей Гербер после расставания с Лили Рейнхарт фотографии
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