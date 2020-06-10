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«Кто-то должен сидеть с детьми, пока другой снимается» : Елизавета Боярская о парадоксах работы на удалёнке

10 июня
2020 год

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10 июня 2020
Во время самоизоляции Елизавета Боярская соскучилась по театральным репетициям и съемкам в фильмах и поделилась в интервью порталу ok-magazine.ru своими мыслями о рабочих моментах и совмещении актерской профессии с жизнью на карантине.

«Кто-то должен сидеть с детьми, пока другой снимается» : Елизавета Боярская о парадоксах работы на удалёнке

Затронув ранее тему сохранения семейной идиллии на карантине, Боярская в этот раз решила поговорить о паузе в работе, вызванной всё тем же карантином. Она уверена, что театры откроются еще не скоро. Именно об этом актриса переживает в данный момент.

«Я прекрасно понимаю, что театр — это не первое заведение, которое откроют после карантина, потому что, как бы это ужасно ни звучало, есть предположение, что без театров прожить можно, это не еда, не медицина, не какие-то услуги первоочередные, которые нам необходимы. Театры — это места скопления людей, где все сидят рядом. Мне кажется, когда начнутся послабления в карантине, то будут постепенно что-то открывать, и театры явно будут не в первых рядах…»

Елизавета вспоминает репетиции в Малом Драматическом театре с особым трепетом. Она также поделилась особенностями работы над спектаклями. Актриса заметила, что несмотря на репетиции определённой роли, в любой момент можно получить другую.

«Можно буквально перед премьерой получить другую роль. У нас нет как такового распределения ролей, мы все репетируем всё, я могу даже попробовать мужские роли — никто мне не скажет, что я сумасшедшая, а наоборот, это будет интересно».

В условиях карантина актрисе пришлось проявить избирательность даже в вопросе выбора ролей в онлайн-сериалах.

«Одно предложение сняться в онлайн-сериале было, но мы не можем себе позволить сниматься вдвоем в подобных проектах, потому что кто-то должен сидеть с детьми, пока другой снимается. Вот я общаюсь сейчас, а Максим укладывает младшего сына».

Елизавета отметила, что с возрастом ей хочется осознанных ролей, теперь она уже не может позволить себе съемки в большом количестве проектов, как раньше.

«Есть определенная тенденция: с 2006 по 2012 год — огромное количество картин, а сейчас всё меньше и меньше — один фильм в два года. Это абсолютно осознанная тенденция. Я жду интересных, разноплановых ролей в кино, но они не всегда приходят. В юности была вот эта жадность до работы, она просто неприличная, хотелось всего здесь и сейчас, поэтому соглашалась на всё без разбора, только чтобы сниматься, сниматься, сниматься».
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«Кто-то должен сидеть с детьми, пока другой снимается» : Елизавета Боярская о парадоксах работы на удалёнке фотографии
«Кто-то должен сидеть с детьми, пока другой снимается» : Елизавета Боярская о парадоксах работы на удалёнке фотографии
«Кто-то должен сидеть с детьми, пока другой снимается» : Елизавета Боярская о парадоксах работы на удалёнке фотографии
«Кто-то должен сидеть с детьми, пока другой снимается» : Елизавета Боярская о парадоксах работы на удалёнке фотографии
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