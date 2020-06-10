Михаила Ефремова отправили под домашний арест на 2 месяца

8 июня Михаил Ефремов устроил автомобильную аварию в центре Москвы, в результате которой погиб 57-летний водитель компании «Деликатеска.ру» Сергей Захаров
. Сидевший за рулем Jeep Grand Cherokee актёр был в состоянии сильного алкогольного опьянения: помимо косвенных признаков опьянения, экспертиза показала содержание в крови Михаила 1,05 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха, что соответствует 2,1 промилле. Этот показатель соответствует верхней границы средней степени опьянения, или, говоря бытовым языком, выпитой бутылке водки объёмом 0,5 - 0,7 литров.
Позднее результаты химико-токсилогического исследования показали, что в моче Ефремова обнаружены следы каннабиодов, кокаина и кокаэтилена.
После аварии актёра отпустили домой по подписку о невыезде. На следующий день, когда стало известно о кончине Сергея Захарова, Ефремов почувствовал себя плохо - родные несколько раз вызывали ему скорую. Из-за этого актёр не явился на допрос - следователи были вынуждены приехать к нему домой и арестовать. Согласно информации телеграм-канала Mash
, представители актёра обзвонили порядка 50 адвокатов, но большинство из них отказались защищать Михаила. В середине дня 9 июня арестованного Ефремова отвезли на допрос в УВД ЦАО, после чего актёр предстал перед Таганским судом города Москвы.
В суде сидевший за решёткой Михаил расплакался и на вопрос о признании своей вины в ДТП, в результате которого умер человек, утвердительно кивнул. Актёру предъвлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), по которой ему грозит наказание лишением свободы сроком от 5 до 12 лет. Следствие потребовало домашнего ареста для обвиняемого до начала судебного разбирательства. Суд удовлетворил ходатайство, отправив актёра под домашний арест сроком на два месяца - до 9 августа. Сам актёр согласился с этим решением, резюмировав, что «Всё это, конечно, чудовищно»
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