Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Что за тупые кружева демагогии?»: Вячеслав Манучаров осудил Ксению Собчак за поддержку Михаила Ефремова

10 июня
2020 год

Лайфстайл >>
10 июня 2020
Одно из самых удивительных явлений в случае с автомобильной аварией, устроенной Михаилом Ефремовым, которому теперь грозит от 5 до 12 лет тюремного заключения - практически полное отсутствие реакции со стороны его коллег. Скорые на расправу и защиту, когда дело касается высказываний Регины Тодоренко и Никиты Михалкова, развода Агаты Муцениеце, скандала вокруг Кристины Асмус и прочих резонансных случаев, на этот раз звёзды шоу-бизнеса притихли, как на похоронах, и не спешат комментировать случившееся. Ведь в данном случае придётся занимать какую-то позицию и выбирать между хорошими личными отношениями, помноженными на цеховую солидарность, и разговорами о справедливости и равенстве перед законом.

«Что за тупые кружева демагогии?»: Вячеслав Манучаров осудил Ксению Собчак за поддержку Михаила Ефремова

Разобраться в этой этической дилемме попыталась Ксения Собчак, опубликовав социально значимый пост в своём Инстаграме. Телеведущая нащупала золотую середину: выразила поддержку актёру, не оправдывая его поступка. И посетовала на лицемерие со стороны мировой общественности, которая в случайном порядке раздает свои симпатии и антипатии.

«Что за тупые кружева демагогии?»: Вячеслав Манучаров осудил Ксению Собчак за поддержку Михаила Ефремова

«Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову, я всегда с удовольствием принимала его приглашения участвовать в Гражданини Поэт и ценила его как актера и яркого человека. Поступку Миши Ефремова нет оправдания, и я думаю,что он сам сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь. Алкоголизм-зло. Многие мои близкие потеряли свою личность и талант в этом недуге. Но дело не в Ефремове. Дело в нас. В абсолютно лицемерном обществе, которое искренне не видит собственного лицемерия. Неделю назад все эти люди с «прекрасными лицами» дружно постили черные квадратики добра в честь вооруженного грабителя (имеется в виду погибший из-за действий полицейских Джордж Флойд, на счету которого было шесть судимостей, в том числе за вооруженное ограбление - Прим. ред.), а сегодня эти же люди «страшно осуждают-с» Ефремова. И это, повторюсь, не значит, что надо оправдывать его -поступку этому оправдания нет, если человек не может совладать с зависимостью, то совладать с тем, чтоб не сесть за руль он может. Просто это значит, что базовая потребность этих людей - ОСУЖДАТЬ. И еще «защищать» или «нападать» - в зависимости от взглядов. Если ты «либеральный обком», то защищаешь Мишу, так как он «наш», а если бы на его месте был чиновник Единой России, то вонь в фейсбуке стояла бы страшная. И это тоже лицемерие и двойные стандарты. И вот это бесконечное «плетение узоров»: здесь я поддержу Флойда, тут осужу Ефремова, или наоборот: тут поддержу Ефремова, но завтра если единоросс пьяный кого-то убьет, буду страшно осуждать и его, и весь «кровавый режим». Всё это «веретено» - это и есть двойные стандарты и лицемерие, потому что главное в этом: «наш» или «не наш»? За «белых»? Или за «красных»? И вот это я ненавижу».

А вот уже на высказывание Собчак последовала реакция. Вячеслав Манучаров, пребывающий в состоянии холодной войны с Собчак (актёр когда-то обвинил ведущую в том, что она позаимствовала его уникальную идею с картами для своего шоу «Осторожно, Собчак!»), резко осудил её за подобное высказывание, назвав его «тупыми кружевами демагогии»:

«Что за тупые кружева демагогии?»: Вячеслав Манучаров осудил Ксению Собчак за поддержку Михаила Ефремова

«Собчак, что Вы несёте! Что за тупые кружева демагогии?
Зачем Вы пытаетесь в очередной раз размазать наманикюренным пальчиком границу между хорошим и плохим, между добром и злом?
А если бы в этой газели находились Вы, Ваша мама, муж или сын? И они бы погибли вот так глупо и несправедливо в одночасье из-за того, что кто-то сел за руль пьяным и убил их.... Что бы тогда вы написали в своём Инстаграме? И нашли бы Вы вообще силы рассуждать о «высоком» и отвлеченном от сути происходящего? Нести что-то про лицемерное общество и бла-бла-бла. И посылать убийце «лучи поддержки»? Сомневаюсь... Да, Михаил Ефремов - замечательный актёр, но это сейчас вообще не имеет значение, если он, будучи пьяным, сел за руль и убил человека. И здесь не может быть никаких других оценок - он нарушил закон, что привело к смерти. И в этот момент актер стал преступником. Точка».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
В ДТП с участием пьяного Михаила Ефремова погиб человек

Михаила Ефремова отправили под домашний арест на 2 месяца

Ксения Собчак отомстила Вячеславу Манучарову за обвинения в плагиате
персоны
Кристина АсмусМихаил ЕфремовВячеслав МанучаровНикита МихалковАгата МуцениецеКсения Собчак

фотографии >>
«Что за тупые кружева демагогии?»: Вячеслав Манучаров осудил Ксению Собчак за поддержку Михаила Ефремова фотографии
«Что за тупые кружева демагогии?»: Вячеслав Манучаров осудил Ксению Собчак за поддержку Михаила Ефремова фотографии
«Что за тупые кружева демагогии?»: Вячеслав Манучаров осудил Ксению Собчак за поддержку Михаила Ефремова фотографии
«Что за тупые кружева демагогии?»: Вячеслав Манучаров осудил Ксению Собчак за поддержку Михаила Ефремова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Анатолий Трушкин
10 июня умер сатирик Анатолий Трушкин.
Иван Прайс
6 июня ушёл из жизни актёр Иван Прайс.
Михаил Кокшенов
5 июня ушёл из жизни актёр Михаил Кокшенов.
Михаил Жиров
5 июня ушёл из жизни актёр Михаил Жиров.
Герман Журавлёв
5 июня ушёл из жизни актёр Герман Журавлёв.

День рождения >>

Антон Батырев
Павел Вишняков
Юлия Джербинова
Виталий Зикора
Анна Казючиц
Анастасия Касилова
Арина Постникова
Валентин Смирнитский
Евгений Стычкин
Джина Гершон
Роберт Каммингс
Венсан Перес
Шейн Уэст
Вероника Феррес
Элизабет Хёрли
Коста Цонев
все родившиеся 10 июня >>

Афиша кино >>

Грейхаунд
боевик, военный фильм, экранизация
США, 2020
Мы умираем молодыми
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Болгария, США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен