«Что за тупые кружева демагогии?»: Вячеслав Манучаров осудил Ксению Собчак за поддержку Михаила Ефремова

Одно из самых удивительных явлений в случае с автомобильной аварией
, устроенной Михаилом Ефремовым
, которому теперь грозит от 5 до 12 лет тюремного заключения
- практически полное отсутствие реакции со стороны его коллег. Скорые на расправу и защиту, когда дело касается высказываний Регины Тодоренко
и Никиты Михалкова
, развода Агаты Муцениеце
, скандала вокруг Кристины Асмус
и прочих резонансных случаев, на этот раз звёзды шоу-бизнеса притихли, как на похоронах, и не спешат комментировать случившееся. Ведь в данном случае придётся занимать какую-то позицию и выбирать между хорошими личными отношениями, помноженными на цеховую солидарность, и разговорами о справедливости и равенстве перед законом.
Разобраться в этой этической дилемме попыталась Ксения Собчак, опубликовав социально значимый пост в своём Инстаграме
. Телеведущая нащупала золотую середину: выразила поддержку актёру, не оправдывая его поступка. И посетовала на лицемерие со стороны мировой общественности, которая в случайном порядке раздает свои симпатии и антипатии.
«Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову, я всегда с удовольствием принимала его приглашения участвовать в Гражданини Поэт и ценила его как актера и яркого человека. Поступку Миши Ефремова нет оправдания, и я думаю,что он сам сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь. Алкоголизм-зло. Многие мои близкие потеряли свою личность и талант в этом недуге. Но дело не в Ефремове. Дело в нас. В абсолютно лицемерном обществе, которое искренне не видит собственного лицемерия. Неделю назад все эти люди с «прекрасными лицами» дружно постили черные квадратики добра в честь вооруженного грабителя
(имеется в виду погибший из-за действий полицейских Джордж Флойд, на счету которого было шесть судимостей, в том числе за вооруженное ограбление - Прим. ред.), а сегодня эти же люди «страшно осуждают-с» Ефремова. И это, повторюсь, не значит, что надо оправдывать его -поступку этому оправдания нет, если человек не может совладать с зависимостью, то совладать с тем, чтоб не сесть за руль он может. Просто это значит, что базовая потребность этих людей - ОСУЖДАТЬ. И еще «защищать» или «нападать» - в зависимости от взглядов. Если ты «либеральный обком», то защищаешь Мишу, так как он «наш», а если бы на его месте был чиновник Единой России, то вонь в фейсбуке стояла бы страшная. И это тоже лицемерие и двойные стандарты. И вот это бесконечное «плетение узоров»: здесь я поддержу Флойда, тут осужу Ефремова, или наоборот: тут поддержу Ефремова, но завтра если единоросс пьяный кого-то убьет, буду страшно осуждать и его, и весь «кровавый режим». Всё это «веретено» - это и есть двойные стандарты и лицемерие, потому что главное в этом: «наш» или «не наш»? За «белых»? Или за «красных»? И вот это я ненавижу».
А вот уже на высказывание Собчак последовала реакция. Вячеслав Манучаров
, пребывающий в состоянии холодной войны с Собчак (актёр когда-то обвинил ведущую в том, что она позаимствовала его уникальную идею с картами для своего шоу «Осторожно, Собчак!»
), резко осудил её за подобное высказывание, назвав его «тупыми кружевами демагогии»
:
«Собчак, что Вы несёте! Что за тупые кружева демагогии?
Зачем Вы пытаетесь в очередной раз размазать наманикюренным пальчиком границу между хорошим и плохим, между добром и злом?
А если бы в этой газели находились Вы, Ваша мама, муж или сын? И они бы погибли вот так глупо и несправедливо в одночасье из-за того, что кто-то сел за руль пьяным и убил их.... Что бы тогда вы написали в своём Инстаграме? И нашли бы Вы вообще силы рассуждать о «высоком» и отвлеченном от сути происходящего? Нести что-то про лицемерное общество и бла-бла-бла. И посылать убийце «лучи поддержки»? Сомневаюсь... Да, Михаил Ефремов - замечательный актёр, но это сейчас вообще не имеет значение, если он, будучи пьяным, сел за руль и убил человека. И здесь не может быть никаких других оценок - он нарушил закон, что привело к смерти. И в этот момент актер стал преступником. Точка»
.
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