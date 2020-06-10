Попаданцы: Участники шоу «Пережить, чтобы помнить» попытаются повторить подвиги героев ВОВ

Участники второго сезона интернет-шоу «Пережить, чтобы помнить», который стартовал сегодня на официальном ютюб-канале проекта, попытаются воспроизвести подвиги героев Великой Отечественной войны. В первой серии сезона приняли участие трое москвичей, прошедших службу в российской армии: 24-летний актер театра и кино Елисей Нестеров и 33-летние майор МЧС в отставке Сергей Вшивков и телеоператор Антон Дымочкин.
«Бойцам» проекта на время предстоит стать танкистами и повторить обязанности танкового экипажа времен Великой Отечественной войны. Участникам предстояло самостоятельно заправить танк Т-34, загрузить в него 50 подкалиберных и 50 осколочно-фугасных снарядов весом 5,4 кг и 9,5 кг соответственно, и набить в дисковые магазины 2 тысячи патронов. Затем танкисты должны были проехать 10 км по подмосковным лесам, где их ждали новые испытания – упавшие деревья, наезд на мину и сложная операция по замене танковой гусеницы весом более тонны.
«У каждой такой машины была своя команда, которая вместе сражалась, вместе побеждала и погибала тоже вместе. Мы хотели показать, какими непростыми были дороги войны для танкистов!», – говорит ведущий шоу Денис Косяков об эксперименте с Т-34.
Съемки второго сезона стартовали весной 2020 года и будут проходить в разных регионах России – от Удмуртии до Кавказа, от Воронежа до Калининграда, а также в Беларуси. Всего во втором сезоне проекта будет выпущено 12 эпизодов в жанре «докуреалити». Участникам предстоит повторить 12 трудовых и боевых подвигов войны: поднять с глубины пулемет, как это сделал в 1943 году Анатолий Парфенов во время форсирования Днепра, прыгнуть с парашютом и собрать боевое орудие на земле, как советские десантники, переправиться через реку на плоте из плащ-палаток, вспахать поле плугом и лошадью, одолеть горный перевал на Кавказе и многое другое.
Проект «Пережить, чтобы помнить» реализуется компанией «Новые люди», ставшей одним из победителей конкурса по производству позитивного интернет-контента для молодежи. Конкурсный отбор проводится АНО «Институт развития интернета» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи в рамках реализации федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».
Эпизоды шоу будут выходить на ютюбе и площадках проекта каждые три недели. Заключительная серия сезона будет показана 18 ноября.
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