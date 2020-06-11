Владимир Маркони, Влад Чижов и Григорий Ляховецкий призывают стать донором

К 14 июня – международному дню донора – «ЧЕ!» присоединился к акции «Оставайся донором».
В 2019 году доноры спасли около 336 миллионов жизней во всем мире. В 2020 году банк крови особенно нуждается в обновлении из-за пандемии COVID-19. Ведущие телеканала «ЧЕ!» Влад Чижов, Григорий Ляховецкий, Дмитрий Рыбин, Юрий Сидоренко и Владимир Маркони записали видеообращения, в которых напомнили, что донорство – это важно, и призвали зрителей не игнорировать данную тему.
«Герой – это человек, который в решительный момент делает то, что нужно делать в интересах человеческого общества», – сказал чешский журналист Юлиус Фучик. Помогать людям, сдавая кровь, очень просто, так как это безопасно, не страшно, не больно, а главное - достойно. Каждый здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет может спасти чью-то жизнь.
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