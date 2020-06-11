Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Владимир Маркони, Влад Чижов и Григорий Ляховецкий призывают стать донором

11 июня
2020 год

Лайфстайл >>
11 июня 2020
К 14 июня – международному дню донора – «ЧЕ!» присоединился к акции «Оставайся донором».

В 2019 году доноры спасли около 336 миллионов жизней во всем мире. В 2020 году банк крови особенно нуждается в обновлении из-за пандемии COVID-19. Ведущие телеканала «ЧЕ!» Влад Чижов, Григорий Ляховецкий, Дмитрий Рыбин, Юрий Сидоренко и Владимир Маркони записали видеообращения, в которых напомнили, что донорство – это важно, и призвали зрителей не игнорировать данную тему.


«Герой – это человек, который в решительный момент делает то, что нужно делать в интересах человеческого общества», – сказал чешский журналист Юлиус Фучик. Помогать людям, сдавая кровь, очень просто, так как это безопасно, не страшно, не больно, а главное - достойно. Каждый здоровый человек в возрасте от 18 до 45 лет может спасти чью-то жизнь.

Владимир Маркони, Влад Чижов и Григорий Ляховецкий призывают стать донором
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Владимир Маркони: «Я из того числа обожателей «Галилео», которые смотрели шоу с самого начала»
Таир Мамедов научит Нелли Ермолаеву и Владимира Маркони выживать на необитаемом острове
Поиск по меткам
благотворительностьЗвёзды
персоны
Владимир МаркониДмитрий Рыбин

фотографии >>
Владимир Маркони, Влад Чижов и Григорий Ляховецкий призывают стать донором фотографии
Владимир Маркони, Влад Чижов и Григорий Ляховецкий призывают стать донором фотографии
Владимир Маркони, Влад Чижов и Григорий Ляховецкий призывают стать донором фотографии
Владимир Маркони, Влад Чижов и Григорий Ляховецкий призывают стать донором фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Трамвай

Скорбим

Анатолий Трушкин
10 июня умер сатирик Анатолий Трушкин.

День рождения >>

Олег Видов
Елена Головизина
Сергей Греков
Анна Гуляренко
Евгения Крюкова
Владимир Мишуков
Нина Тимофеева
Инна Цымбалюк
Алексей Чернов
Адриенн Барбо
Пэмела Гидли
Джошуа Джексон
Шайа ЛаБаф
Хью Лори
Габриэля Мускала
Джин Уайлдер
все родившиеся 11 июня >>

Афиша кино >>

Грейхаунд
боевик, военный фильм, экранизация
США, 2020
Мы умираем молодыми
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Болгария, США, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен