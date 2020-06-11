«Не горжусь тем, что у меня было три брака»: Максим Щеголев о личной жизни

Актер вспомнил, как влюбился в свою коллегу Юлию Зимину. Именно поэтому он твердо решил разорвать отношения с Аллой Казаковой и честно признаться экс-супруге, что полюбил другую.
«Юлия — прекрасный человек, красивая, очень талантливая. Вся Россия была влюблена в нее. И я не стал исключением. Пришел к жене и заявил об этом, сказав, что больше не хочу оставаться с ней. Так что инициатором расставания был я. Но наш союз с Аллой не был идеальным, многое мы не смогли преодолеть вместе. Зато я был честен и не играл».
До свадьбы с новой избранницей дело не дошло. Максим признается, что у Юлии был тяжелый характер.
«Мы хотели сделать громкую и пышную свадьбу, но надо было решить материальные проблемы и обеспечить будущее. Мы пытались создать какую-то базу, чтобы была стабильность, но не успели. Юлия запрещала мне ночевать у детей. Мне, как мужчине, это было непонятно».
О том, что Максим разорвал отношения с несколькими женщинами, подарившими ему детей, он жалеет. Однако он счастлив, что взаимоотношения с отпрысками у него хорошие.
«Не горжусь тем, что у меня было три брака. Развалил одни отношения, другие... Но счастлив, что у меня прекрасные взаимоотношения с детьми. Такая у меня была дорога, наломал кучу дров...»
Актер также рассказал и о диагнозе сына. Максим Щеголев и его первая жена Татьяна Солнцева не сразу поняли, что малыш родился особенным.
«Не сразу поняли, что Илюшка особенный. Обо всем узнали, когда ему было около трех лет. Тогда мы с Таней заметили, что он не торопится говорить — тогда и забили тревогу. Я его очень люблю, он мой старшенький. И он действительно особенный, потому что первый. Илья невероятно здоров физически, у него потрясающие математические способности».
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